Die Kunst verhalf Bilbao zu neuer Blüte. Doch ein Besuch der baskischen Stadt lohnt sich nicht nur wegen des Guggenheim Museums. Hier warten architektonische Meisterwerke, kulinarische Leckerbissen und kurzweilige Abende.

So viel mehr als ein Museum

So viel mehr als ein Museum

Darum gehts Bilbao bietet vielfältige Reise-Erlebnisse – von Kultur bis Kulinarik

Das Guggenheim Museum ist das architektonisches Wahrzeichen der Stadt

Die Schiffsrundfahrt auf dem Fluss Nervion führt bis ans Meer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bettina Bono Redaktorin

Schlafen

NYX Hotel Bilbao

Lokale Kunst an den Wänden und raffiniertes Möbeldesign – das NYX spiegelt die lebendige Energie der Stadt perfekt wider. In der hoteleigenen Clash-Bar startet die Nacht mit Stil, und die Terrasse bietet eine spektakuläre 360-Grad-Sicht.

Vincci Consulado de Bilbao

Zentraler geht nicht! Am Paseo de Abandoibarra, bei der Brücke La Salve – und zwei Gehminuten vom Guggenheim Museum entfernt nächtigt man in hübschen, geräumigen und äusserst ruhigen Zimmern. Das Frühstücksbuffet nicht verpassen!

Artikel aus «SI Travel» Dieser Artikel wurde erstmals im «SI Travel» publiziert, einem Magazin der «Schweizer Illustrierten». Dieser Artikel wurde erstmals im «SI Travel» publiziert, einem Magazin der «Schweizer Illustrierten».

Schlemmen

La Despensa

Die Zweitbeiz von Chef Fernando Canales (sein Sternerestaurant El Atelier Etxanobe liegt gleich nebenan) serviert À-la-carte vom Feinsten. Die Spargel-Tempura ist herrlich und das Joghurtglacé ein Traum. Unbedingt reservieren!

Victor Montes

Es war einmal … ein kleiner Laden, der Schokolade, Gewürze und Wein verkaufte, eine Institution der baskischen Feinschmeckerszene. Heute ein Must-go, um die lokale Küche zu geniessen – das taten hier bereits

Oliver Stone und Jeremy Irons.

Sightseeing

Flussfahrt

Er ist die Wirbelsäule Bilbaos: der Fluss Nervión. Die Schiffsrundfahrt vom Pio-Baroja-Dock führt vorbei an architektonischen Wahrzeichen hin zur Biskaya-Hängebrücke bis hoch ans Meer. Die Tour dauert zwei Stunden, der Audioguide ist gratis.

Guggenheim Museum

Das von Frank Gehry konzipierte «Guggi» (so nennen die Bilbainos ihr Museum) ist ein Publikumsmagnet. Auf 11'000 Quadratmetern sind Werke von Serra, Rothko & Co. zu sehen. Draussen grüsst «Maman», die Riesenspinne von Louise Bourgeois.

Sitzen bleiben

Café Iruna

Jugendstilambiente seit 1903 – das gibts im Café Iruna. Und Häppchen! Herrlich sind die «Pinchos morunos» (Fleischspiesse). In den im Mudejar-Stil dekorierten Räumen geniesst man einen Cortado genauso wie ein schnelles Gläschen Wein.

The Rooftop

Gehry soll sich am Geländer festgehalten haben, als er von dieser Terrasse aus sein eigenes Werk sah. Ob wahr oder nicht – die Aussicht ist ein Erlebnis. Hier gibts ausserdem einen herrlichen Brunch und unvergessliche Abende mit Livemusik.

Shoppen

Magnolia Rare Books

Auch wer keine Bücher in spanischer Sprache lesen möchte, wird hier glücklich. Der Buchladen in der Altstadt von Bilbao ist eine wahre Trouvaille. Es finden sich auch Karten, Bilder und andere kleine Kunstwerke aus Papier.

Bilbao 48007 Concept Store

Hier gibts Handgemachtes «with a twist». Signierte Meisterwerke von über 30 lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Kunterbuntes mit Stil und gutem Geschmack: Vasen, Skulpturen, Kissen, Kleider, Küchenutensilien, Schmuck und Delikatessen.

Schlaflos

Cotton Club

Cool und most fun! Die Musik ändert zwar mit dem DJ, doch die 80er und 90er sind allgegenwärtig – von Mainstream bis Indie. 20- bis 50-Jährige tanzen im gemütlich und hübsch dekorierten Club bis in die frühen Morgenstunden.

Sir Winston Churchill Pub

Gin-Enthusiasten fühlen sich hier wie im Himmel. Mixologen kreieren persönliche Cocktails, die Auswahl ist gigantisch! Im letzten authentischen English-Pup der Stadt reicht die Atmosphäre von Rock ’n’ Roll über Blues, Funk bis zu Disco.