Der Wald in der Schweiz wächst jährlich um die Fläche des Bielersees. Trotzdem ist es selten, dass Waldstücke zum Verkauf stehen. Was man beachten muss, wenn man doch einmal fündig wird.

Der Weg zum Waldeigentum in der Schweiz

Der eigene Wald als erweiterter Garten: ein kleiner Traum.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Der Wald ist für viele ein Ort der Ruhe und Erholung. Doch wem gehört eigentlich der Wald, in dem du spazieren gehst? In der Schweiz gibt es rund 250'000 Waldeigentümer, von denen 98 Prozent Privatpersonen sind. Benno Schmid (55) von Waldschweiz erklärt, wie man zum Waldeigentümer wird und was dabei zu beachten ist.

Wie viel Wald kann man besitzen?

Die Eigentümerverhältnisse in der Schweiz klaffen zahlenmässig auseinander: Der Wald gehört 245'000 Privatpersonen und 5000 öffentlichen Eigentümern. Flächenmässig sieht es aber wieder anders aus. Eine private Waldeigentümerin hat durchschnittlich 1,5 Hektar Wald – das entspricht etwa zwei Fussballfelder. Ein öffentlicher Eigentümer, wie eine Bürgergemeinde oder Korporation, besitzt hingegen im Durchschnitt 255 Hektar Wald, also 170-mal so viel wie ein privater Eigentümer.