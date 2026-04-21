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Essig gegen Kalk: Falsche Wahl bei Waschmaschinen
Falsche Wahl bei Kalk
Darum schadet Essig deiner Waschmaschine
Essig gilt als günstiges Hausmittel gegen Kalk, kann jedoch Waschmaschinen beschädigen. Experten empfehlen stattdessen spezielle Entkalker, um teure Schäden zu vermeiden.
Publiziert: 17:51 Uhr
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