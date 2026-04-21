DE
FR
Abonnieren

Falsche Wahl bei Kalk
Darum schadet Essig deiner Waschmaschine

Essig gilt als günstiges Hausmittel gegen Kalk, kann jedoch Waschmaschinen beschädigen. Experten empfehlen stattdessen spezielle Entkalker, um teure Schäden zu vermeiden.
Publiziert: 17:51 Uhr
Kommentieren
Gesundheit & Ratgeber
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen