Gehört mir, was ich in meinem Garten finde?

Sylvie Kempa Redaktorin Service

Ueken ist eine kleine Gemeinde im Kanton Aargau. Vor zehn Jahren ereignete sich dort das Undenkbare: Ein Landwirt entdeckte in einem Maulwurfshügel auf seiner Kirschbaumplantage ein paar Münzen. Sie sahen alt aus und waren grün angelaufen. Er vermutete einen archäologischen Fund und informierte die zuständige Stelle des Kantons. In den nachfolgenden Ausgrabungen entpuppte sich der «Schatz» als eine der grössten Sammlungen römischer Münzen, die je in der Schweiz gefunden wurden.

Im Fricktal im Kanton Aargau fand ein Landwirt vor zehn Jahren einen Schatz der Römer. Es handelt sich um Bronzemünzen mit hohem Silbergehalt aus der Zeit um 295 nach Christus. Solche Zufallsfunde sind sehr selten. Gezielt nach Schätzen zu suchen, ist Privatpersonen in der Schweiz verboten. Foto: Keystone

Solche Zufallsfunde gibt es, sie sind jedoch selten, sagt Ellen Thiermann (49), Zentralsekretärin von Archäologie Schweiz. Die meisten der bislang 40’000 archäologischen Fundorte in der Schweiz wurden durch Wissenschaftler oder ehrenamtliche, professionell geschulte Helfer aufgedeckt. «Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, im eigenen Garten auf etwas zu stossen.»