Ein Hund in der Stadt? Kein Problem! Auch wenn der Platz in einer kleinen Wohnung begrenzt ist, gibt es zahlreiche Hunderassen, die sich bestens für das urbane Leben eignen.

Französische Bulldogge, Mops und Dackel sind ideale Begleiter im Stadtleben

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Wer in einer Stadt lebt und sich einen Hund wünscht, steht vor einer wichtigen Frage: Welche Hunderassen eignen sich für eine kleine Wohnung? Nicht jede Fellnase kommt gut mit begrenztem Platz und dem Stadtleben zurecht. Wichtig ist, ein Tier zu wählen, das mit wenig Raum auskommt, nicht übermässig bellt und sich an den Alltag in der Stadt anpassen kann. Hier zeigen wir dir die beliebtesten Hunderassen für kleine Wohnungen, und worauf du achten solltest, wenn du einen Hund in der Stadt hältst.

1 Französische Bulldogge

Diese charmanten, kompakten Hunde sind beliebte Begleiter für das Stadtleben. Sie benötigen wenig Bewegung, sind eher ruhig und geniessen die Nähe zu ihren Menschen. Ihr kurzes Fell macht die Pflege unkompliziert. Allerdings leiden sie oft unter Atemproblemen aufgrund ihrer kurzen Schnauze (brachyzephales Syndrom) sowie an Wirbelsäulenproblemen und Hautfaltenentzündungen. Aufgrund dieser gesundheitlichen Einschränkungen wird ihre Zucht zunehmend kritisch betrachtet.

2 Mops

Möpse sind klein, gesellig und anpassungsfähig. Sie brauchen keine langen Spaziergänge, sondern freuen sich über kurze Gassirunden und ausgiebige Kuscheleinheiten. Ihr freundliches Wesen macht sie zu idealen Wohnungshunden. Allerdings sind sie ebenfalls brachyzephal, was häufig zu Atemproblemen, Augenerkrankungen und Hitzeempfindlichkeit führt.

3 Dackel

Der Dackel ist nicht nur ein treuer Begleiter, sondern auch recht anpassungsfähig. Er braucht zwar regelmässige Bewegung, kann sich aber in einer kleinen Wohnung gut wohlfühlen – besonders wenn er viel Aufmerksamkeit bekommt.

4 Malteser

Diese kleinen, flauschigen Hunde haaren kaum und sind leicht zu erziehen. Sie sind freundlich, verspielt und lieben es, Zeit mit ihren Besitzern zu verbringen. Perfekt für Menschen, die einen verschmusten, pflegeleichten Hund suchen.

5 Boston Terrier

Boston Terrier sind intelligente, ruhige Hunde, die sich gut an das Leben in einer kleinen Wohnung anpassen können. Sie sind verspielt, aber nicht übermässig aktiv und benötigen nur mässige Bewegung.

6 Zwergpudel

Pudel sind für ihre Intelligenz bekannt. Ihr Fell ist hypoallergen, das heisst für Menschen mit Allergien sehr verträglich. Zwergpudel sind klein, gut erziehbar und anpassungsfähig – ideal für das Leben in einer kleineren Wohnung

7 Cavalier King Charles Spaniel

Diese anhänglichen und freundlichen Hunde sind perfekt für kleinere Wohnungen. Sie sind ruhig, gesellig und brauchen nur moderate Bewegung. Ihr sanftes Wesen macht sie zu grossartigen Begleitern. Allerdings leiden viele Cavalier King Charles Spaniels unter der erblich bedingten Syringomyelie, einer schmerzhaften Erkrankung des Rückenmarks, sowie an Herzproblemen.

Was macht eine Hunderasse wohnungstauglich?

Neben der Grösse gibt es einige weitere Faktoren, die bestimmen, ob ein Hund für eine kleine Wohnung geeignet ist:

Energielevel: Hunde mit mässigem Bewegungsdrang sind ideal, da sie sich nicht ständig auspowern müssen.

Hunde mit mässigem Bewegungsdrang sind ideal, da sie sich nicht ständig auspowern müssen. Lautstärke: Ruhige Rassen, die wenig bellen, sind besser für Mietwohnungen geeignet.

Ruhige Rassen, die wenig bellen, sind besser für Mietwohnungen geeignet. Sozialverhalten: Hunde, die sich gut mit Menschen und anderen Tieren verstehen, kommen in der Stadt besser zurecht.

Hunde, die sich gut mit Menschen und anderen Tieren verstehen, kommen in der Stadt besser zurecht. Pflegeaufwand: Hunde mit kurzem oder hypoallergenem Fell sind oft pflegeleichter.



Wichtige Aspekte für die Hundehaltung in der Stadt

Wer einen Hund in einer kleinen Wohnung oder in der Stadt hält, sollte auf folgende Dinge achten:

Genügend Auslauf: Auch wenn der Platz in der Wohnung begrenzt ist, braucht der Hund regelmässige Spaziergänge, um sich zu bewegen und neue Eindrücke zu sammeln.

Auch wenn der Platz in der Wohnung begrenzt ist, braucht der Hund regelmässige Spaziergänge, um sich zu bewegen und neue Eindrücke zu sammeln. Geistige Beschäftigung: Intelligente Spiele, Training und kleine Aufgaben helfen, den Hund geistig auszulasten.

Intelligente Spiele, Training und kleine Aufgaben helfen, den Hund geistig auszulasten. Rücksicht auf Nachbarn: Ein bellfreudiger Hund kann in einer Mietwohnung schnell für Probleme sorgen. Daher ist es wichtig, auf eine gute Erziehung zu achten.

Ein bellfreudiger Hund kann in einer Mietwohnung schnell für Probleme sorgen. Daher ist es wichtig, auf eine gute Erziehung zu achten. Hundegerechte Einrichtung: Ein gemütlicher Rückzugsort, rutschfeste Böden und genügend Spielzeug machen das Leben für den Hund angenehmer.

Ein gemütlicher Rückzugsort, rutschfeste Böden und genügend Spielzeug machen das Leben für den Hund angenehmer. Sozialisierung: Das Stadtleben bedeutet viele Begegnungen mit Menschen, Hunden und Verkehr. Eine gute Sozialisierung hilft, Stress und Angst zu vermeiden.



Ein Hund in einer Stadtwohnung zu halten, ist gut möglich – vorausgesetzt, man wählt eine passende Rasse. Wichtig ist, dass die Bedürfnisse des Hundes erfüllt werden: regelmässige Spaziergänge, geistige Beschäftigung und viel Zuwendung. Allerdings sollte man sich vor der Anschaffung einer Rasse mit möglichen gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen. Insbesondere Hunderassen mit abgeflachten Schnauzen, wie der Mops oder die Französische Bulldogge, können unter starken Einschränkungen leiden. Wer sich gut informiert und bewusst entscheidet, kann das Zusammenleben in der Stadt für Hund und Mensch wunderbar gestalten.