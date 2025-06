Sie sieht unscheinbar aus, ist aber ein echtes Rätsel der Natur: die kleine Tasche am Katzenohr. Welche Theorien es zur sogenannten Henrys Tasche gibt – und warum du sie bei deiner Katze im Blick behalten solltest.

Darum gehts Henrys Tasche am Katzenohr: Funktion unklar, möglicherweise wichtig fürs Hören

Theorien: Frequenzfilterung, erhöhte Ohrbeweglichkeit oder evolutionäres Überbleibsel

Wenn du schon mal eine Katze hinter dem Ohr gekrault hast, ist dir vielleicht eine kleine Haut-Tasche an der äusseren Ohrkante aufgefallen. Sie sieht harmlos aus, fast wie ein Design-Detail der Natur. Doch tatsächlich wirft diese sogenannte Henrys Tasche bis heute Fragen auf – sogar unter Fachleuten. Was es mit der mysteriösen Hautfalte auf sich hat und warum du sie nicht ignorieren solltest, erfährst du hier:

Das Katzenohr – ein präzises Ortungsinstrument

Katzen verfügen über einen ausgeprägten Hörsinn. Ihre Ohren sind so gebaut, dass sie auch leiseste Geräusche exakt orten können – ein wichtiger Vorteil bei der Jagd. Möglich machen das 32 feine Ohrmuskeln, mit denen Katzen jedes Ohr unabhängig bewegen können. Im Vergleich dazu kommen die meisten Hunde gerade mal auf rund 18 Muskeln.



Besonders auffällig ist auch ihr Hörbereich: Katzen können eine ganze Oktave höher hören als Hunde. Damit erkennen sie selbst hohe Töne, die für uns Menschen längst unhörbar sind – etwa das Fiepen kleiner Nager. Und genau bei diesen Frequenzen könnte die geheimnisvolle Falte namens Henrys Tasche ins Spiel kommen.

Theorien über die Funktion von Henrys Tasche

Die Wissenschaft hat bisher keine eindeutige Antwort auf die Frage, wozu Henrys Tasche dient.

1 Das Gehör

Eine weit verbreitete Theorie geht davon aus, dass die Falte tiefe Frequenzen abschwächt, sodass hohe Töne besser herausgefiltert werden – besonders dann, wenn die Katze ihr Ohr anwinkelt, etwa in Jagdposition. Konkrete Beweise für diese Annahme gibt es bislang jedoch nicht.

2 Die Beweglichkeit

Eine zweite Theorie besagt, dass die Tasche dem Ohr mehr Beweglichkeit verschafft. So lässt sich das Ohr leichter abwinkeln und feinjustieren – wichtig, wenn die Katze gleichzeitig in eine Richtung schaut und in eine andere hört.

3 Nur ein Überbleibsel?

Nicht ausgeschlossen ist auch, dass Henrys Tasche ein evolutionäres Überbleibsel ist – also keine konkrete Funktion mehr erfüllt. Allerdings besitzen auch andere Tiere mit feinem Gehör, wie Fledermäuse, Wiesel oder einige Hunderassen, eine solche Tasche. Das spricht dafür, dass sie doch eine bestimmte Aufgabe erfüllt – auch wenn sie uns noch verborgen bleibt.

Wer war Henry?

Auch zur Namensgebung der kleinen Falte gibt es nur Spekulationen. Der Begriff Henry’s Pocket tauchte erstmals 1971 in Fachkreisen auf. Möglicherweise bezieht er sich auf den US-Wissenschaftler Joseph Henry, der sich intensiv mit Schallwellen und Elektromagnetismus beschäftigte. Eine gesicherte Verbindung gibt es jedoch nicht – der Ursprung des Namens bleibt genauso rätselhaft wie die Falte selbst.

Tipp für Katzenmenschen

Du solltest regelmässig einen Blick auf diese Taschen werfen, denn Parasiten wie Flöhe oder Zecken setzen sich dort besonders gern fest, da die Falte schwer einsehbar ist und sich deine Samtpfote hier nicht gut selber putzen kann. Beim nächsten Gesundheitscheck solltest du deshalb auch diese kleine Stelle nicht vergessen.

Ein kleines Rätsel mit grosser Wirkung?

Du siehst: Die Funktion von Henrys Tasche ist wissenschaftlich bislang nicht abschliessend geklärt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass sie beim Hören – insbesondere im hohen Frequenzbereich – eine Rolle spielt. Zugleich steht sie exemplarisch für all die feinen, oft übersehenen Details in der Tierwelt, die wir noch nicht vollständig verstehen. Und vielleicht liegt genau darin ihr besonderer Reiz: Diese kleinen Ohrtaschen sind ebenso geheimnisvoll wie ihre pelzigen Besitzer.