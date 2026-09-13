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Nach Spendenaufruf wird Waldbewohner das Zuhause genommen
Nach Spendenaufruf
«Einer hat ihn ganz auseinandergenommen»
Mike lebt über 33 Jahre lang im Wald im Kanton Zürich. Dann zieht der Kanton einen Schlussstrich und der Waldbewohner muss sein Tipi abbauen.
Publiziert: 20:08 Uhr
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