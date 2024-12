Fünf Trends für die Skipiste in diesem Winter

Wer sich an Pastelltönen orientiert, liegt voll im Trend. Foto: Getty Images

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

Ob mit Snowboard, Ski oder Schlitten, es zieht im Winter Menschen von nah und fern in die Berge und auf die Pisten. Wintersport ist beliebt, hält fit und macht Spass. Umso schöner ist es, wenn man dabei ein Outfit trägt, das nicht nur vor Kälte und Nässe schützt, sondern auch stylisch aussieht. Gute Skikleidung kombiniert Funktionalität und Optik.

Vielleicht hängt in deinem Kleiderschrank sogar schon der eine oder andere Skimode-Trend, denn auch Pufferjacken und farblich abgestimmte Skianzüge sind (wieder) angesagt. Sowohl Damen als auch Herren können sich von den folgenden fünf Trends inspirieren lassen – damit ist man 2024 auf der Skipiste garantiert en vogue:

Foto: Getty Images

Verspiegelte Skibrillen

In bunter oder schlichter Variante machen verspiegelte Skibrillen etwas her und schützen die Augen vor Sonne, Wind und Schnee. Ein praktisches Accessoire, das selbst schlichte Outfits sofort zum Hingucker macht und ihnen eine sportliche Note verleiht. Auch bei Sonnenbrillen sind derzeit sogenannte Shield-Modelle mit grossen Gläsern gefragt, die oft ebenfalls verspiegelt sind.

Foto: Getty Images/Westend61

Silberfarbene Skikleidung

An silberfarbener Kleidung kommt man diesen Winter kaum vorbei: In vielen Modegeschäften ist dieser Trend zurzeit erhältlich. Die Skimode macht da keine Ausnahme und bietet vor allem für Frauen diverse Winterbekleidung im schimmernden Metallic-Look. Skijacken, Mäntel, Skihosen oder auch Handschuhe wirken in Silber futuristisch und cool. Wer gerne auffällt, wird diese Blickfänge lieben.

Foto: Getty Images/Image Source

Pufferjacken

Aus dem Stadtbild sind Pufferjacken und -mäntel im Winter schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Auf der Skipiste verhält es sich ähnlich, schliesslich sind die gefütterten Steppjacken schön warm und sehen gut aus. Von Neonfarben bis hin zu Schwarz sind diese Jacken in allen möglichen Varianten erhältlich. Einfarbige Modelle sind besonders angesagt.

Foto: Getty Images

Elegante Skianzüge

Statt einem bunt zusammengewürfelten Winteroutfit bringt dieser Trend Eleganz auf die Skipiste. Skianzüge oder Sets, bei denen Unter- und Oberteil farblich aufeinander abgestimmt sind, haben schon ein grosses Comeback. Farblich sind keine Grenzen gesetzt, wobei der Look in dezenten Farben, wie Erdtönen, Schwarz oder Weiss besonders schick aussieht– ein Klassiker der Skimode, mit dem man in dieser Wintersaison Eindruck macht.

Foto: Getty Images

Muster oder Logos

Im Gegensatz zu den einfarbigen Pufferjacken steht dieser exzentrische Trend, bei dem Allover-Prints oder markant platzierte Logos die Ski- oder Snowboardkleidung schmücken. Sowohl intensive Farben als auch gedeckte Töne sind hierbei beliebt. Ob man sich für grafische Designs, Blumenprints oder Markenlogos entscheidet, bleibt einem selbst überlassen. Die Devise lautet: Je aufälliger die Muster oder Logos das Outfit zieren, desto besser.