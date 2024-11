Souveränes Auftreten gelingt besser, wenn auch der Look passt. Foto: Pexels / Moose Photos

Kleider machen Leute. Wer gut gekleidet bei der Arbeit erscheint, wirkt organisiert und strukturiert. Mit diesen fünf Styling-Tipps gelingt das jeden Tag aufs Neue.

1 Weniger Accessoires sind mehr

Gerne greifen wir morgens zu Accessoires, die uns gerade in die Finger geraten. Dabei vergessen wir aber, dass zu viele Kettchen und Bling-Bling ziemlich schnell billig aussehen können (auch wenn sie das nicht waren). Setzt deshalb lieber auf sorgfältig ausgewählte Stücke und lasst ihnen Platz im Rampenlicht.

2 Gewaschen, gepflegt, gebügelt

Damit ihr so ausseht, als hättet ihr alles unter Kontrolle, müsst ihr die ein Stück weit auch haben. Eure Klamotten sollten stets flecken-, knitter- und faltenfrei sein. Und am besten riechen sie nicht, als ob die Nacht nach dem letzten Feierabendbier etwas länger geworden ist, sondern nach Waschmittel.

3 Ein guter Anzug ist die halbe Miete …

Glücklicherweise hat sich der Blazer längst als Must-Have im weiblichen Kleiderschrank eingenistet. Wer beim üblichen Outfit von Blue Jeans, weissem T-Shirt und schwarzem Blazer allerdings noch eine Schippe drauf setzen will, der gönnt sich einen kompletten Hosenanzug. Zweiteiler sind schicke Klassiker und man spart morgens bei der Kleiderwahl ordentlich Zeit.

4 … elegante Heels die andere Hälfte

Reicht der elegante Anzug noch nicht aus? Dann kommen jetzt noch die Absätze hinzu. So wie es uns Meghan Markle alias Rachel Zane in der Serie «Suits» vorgemacht hat: in schlichten, eleganten Heels mit einem nicht allzu hohen Absatz. Die sind zeitlos und sollten immer griffbereit stehen. So seid ihr allzeit bereit und könnt aus jedem bequemen Outfit einen Business-Look zaubern.