Mit diesen Tipps gelingt dir das perfekte Dessous-Geschenk. Foto: Pexels

Auf einen Blick Lingerie als Valentinsgeschenk: Ausdruck von Liebe und Leidenschaft

Passende Dessous sind romantisch und verführerisch

Richtige BH-Grösse entscheidend: Falsche Wahl kann zu Missverständnissen führen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Zum Valentinstag möchten viele Frauen ein besonders aussagekräftiges Geschenk erhalten. Sie legen viel Wert auf die Bedeutung hinter dem Präsent und interpretieren oft mehr hinein, als Männer sich denken. Die hingegen orientieren sich bei der Wahl oft eher an praktischen Aspekten, was Konfliktpotenzial birgt. Denn Haushaltsgeräte wie Bügeleisen oder Staubsauger sind an diesem Tag bestimmt unpassend. Dessous hingegen sind eine oft eine perfekte Wahl: Sie sind romantisch und verführerisch und vermitteln der Beschenkten das Gefühl, begehrt zu sein. Im besten Fall trägt diese Emotion auch zu einem aktiven und erfüllten Liebesleben bei.

Lingerie als Ausdruck der Liebe

Unterwäsche ist ein sehr persönliches Geschenk, besonders wenn sie vom Partner kommt, denn sie transportiert eine klare Botschaft. Wenn ihr euch als Paar nahe seid und gut versteht, kannst du mit einem verführerischen Dessous-Set bestimmt nichts falsch machen. Wenn eure Beziehung hingegen gerade eher kühler ist und die Liebe auf Sparflamme brennt, solltest du besonders darauf achten, wie dein Geschenk ankommt.

Darauf solltest du achten

Bei einem intensiven und leidenschaftlichen Liebesleben kann ein gewagtes Geschenk ein weiteres Feuer entfachen. Seid ihr eher experimentierfreudig, können sinnliche Dessous ein Hinweis auf neue Erlebnisse sein. Richtig ausgewählt, erzählen sie eine aufregende Geschichte und wecken die Fantasie.

Sexy, aber bitte mit Stil. Mit billigen Fummeln von asiatischen Onlinehändlern kann man selten punkten. Foto: Unsplash

Wenn jedoch die Zeit für romantische Momente fehlt oder das Liebesleben gerade nicht so leidenschaftlich ist, kann ein zarter, romantischer Look der Unterwäsche die passende Botschaft senden: «Ich liebe dich noch immer und freue mich auf uns.» Dies ist ein schöner Start, um wieder mehr Nähe zu erleben.

Man(n) sollte unbedingt beachten, dass nicht alle Frauen auf Lack und Leder stehen. Foto: Unsplash

Zu freizügige und sexy Dessous können in ruhigen Phasen der Beziehung als Druck wahrgenommen werden und möglicherweise als unausgesprochene Kritik oder zu deutliche Aufforderung verstanden werden – vor allem, wenn ungelöste Themen zwischen euch stehen.

Wichtig: Die richtige Grösse finden

Wenn du deiner Partnerin Lingerie schenkst, ist es entscheidend, ihre genaue Grösse zu kennen – und das umfasst nicht nur ihre Kleidergrösse, sondern auch die BH-Grösse. Es reicht nicht aus, einfach nur zu schätzen oder auf vage Angaben wie «eine gute Handvoll» zurückzugreifen.

Achtung, die richtige BH-Grösse kann man definitiv nicht per Augen- oder Handmass erkennen. Foto: Pexels

Du solltest also heimlich bei deiner Partnerin nachsehen und dir Grösse des BHs notieren. Diese findest du oft hinten im BH, dort wo der Verschluss ist. Oder du «leihst» diskret ein Teil aus ihrem Kleiderschrank, um im Geschäft dann die richtige Wahl zu treffen. Denn es gibt kaum etwas Enttäuschenderes für eine Frau, als zu merken, dass ihr Partner sie nicht richtig wahrnimmt. Auch die falsche Grösse kann verunsichern: Ein zu kleiner BH könnte etwa den Eindruck erwecken, dass du sie für zu dick hältst, während ein viel zu grosser BH das Gegenteil signalisiert.

Du siehst: Die gute Absicht allein reicht bei Lingerie nicht aus. Mit der richtigen Grösse und vor allem auch einem passenden Modell kannst du der Beschenkten viel Freude bereiten – und das ist der erste Schritt zu einem wunderschönen Valentinstag!