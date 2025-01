1/7 Verliebt sein: Viele Singles wären es nur zu gerne mal wieder. Foto: Unsplash

Auf einen Blick 36 Fragen zur Liebe: Experiment für tiefere Verbindungen zwischen Menschen

Offenheit und Ehrlichkeit sind entscheidend für den Erfolg des Experiments

3 Sets mit je 12 Fragen, gefolgt von 4 Minuten Blickkontakt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Hast du schon mal davon geträumt, die wahre Liebe durch ein paar Fragen zu finden? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber genau das verspricht das Konzept der «36 Fragen, die zur Liebe führen». Wir haben uns angesehen, was es damit auf sich hat – und ob das wirklich klappt.

Was steckt hinter den 36 Fragen?

Die Idee stammt aus den 1990er-Jahren. Der Psychologe Arthur Aron und sein Team wollten herausfinden, ob sich zwei Fremde durch eine Serie von gezielten Fragen näherkommen können. Diese Fragen werden im etwa 45-minütigen Verlauf immer persönlicher – von «Mit wem würdest du gerne zu Abend essen?» bis hin zu «Was würdest du bereuen, wenn du heute sterben würdest?». Ziel ist, in kurzer Zeit eine intime Verbindung herzustellen.

Richtig berühmt wurde das Experiment durch einen Essay in der «New York Times», in dem die Autorin Mandy Len Catron berichtete, wie sie die Fragen mit einem Kollegen ausprobierte – und ihn dann später heiratete.

Wie funktionieren die Fragen?

Zwei Personen sitzen einander gegenüber. Nacheinander stellen sie sich Fragen, wobei jeder die gestellte Frage zuerst selbst beantwortet und dann dem anderen die Gelegenheit gibt, darauf einzugehen. Insgesamt tauschen sie sich über 36 Fragen aus, wofür sie etwa 45 Minuten Zeit einplanen. Auch wenn sie sich vorher nicht kannten, entwickelt sich zwischen ihnen oft eine tiefe Verbindung, Verliebtheit – manchmal sogar Liebe. Das Wichtigste: Ohne Ehrlichkeit und Offenheit funktioniert das Ganze nicht.

Falls du Lust bekommen hast, dich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen oder das Experiment sogar selbst auszuprobieren – hier ist die komplette Liste:

Die 36 Fragen zum Verlieben

Set I:

1. Wenn du dir irgendjemanden auf der Welt aussuchen könntest: Wen würdest du gerne als Gast zum Abendessen einladen?

2. Wärst du gerne berühmt? In welchem Bereich?

3. Übst du manchmal, was du sagen willst, bevor du jemanden anrufst? Warum?

3. Was macht für dich einen «perfekten»Tag aus?

4. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen? Und wann für jemand anderen?

4. Wenn du neunzig Jahre alt werden könntest und entweder den Geist oder den Körper eines/einer Dreissigjährigen für die letzten sechzig Jahre behalten könntest, was würdest du wählen?

4. Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst?

5. Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber gemeinsam haben.

6. Wofür in deinem Leben bist du am meisten dankbar?

7. Wenn du an deiner Erziehung etwas ändern könntest, was wäre das?

8. Erzähle deinem Gegenüber deine Lebensgeschichte in vier Minuten so detailliert wie möglich.

9. Wenn du morgen mit einer neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das?



Set II:

1. Wenn eine Kristallkugel dir die Wahrheit über dich selbst, dein Leben, die Zukunft oder irgendetwas anderes verraten könnte – was würdest du wissen wollen?

2. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?

3. Was ist der grösste Erfolg deines Lebens?

4. Was schätzt du am meisten an einer Freundschaft?

5. Was ist deine schönste Erinnerung?

6. Was ist deine schrecklichste Erinnerung?

7. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben wirst, würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Warum?

8. Was bedeutet Freundschaft für dich?

9. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?

10. Nennt abwechselnd eine positive Eigenschaft des anderen. Insgesamt sollen fünf Eigenschaften genannt werden.

11. Wie herzlich und eng ist deine Familie? Glaubst du, deine Kindheit war glücklicher als die der meisten anderen Menschen?

12. Wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter?

Set III:

13. Macht drei echte «Wir»-Aussagen. Zum Beispiel: «Wir sind beide in diesem Raum und fühlen ...»

14. Vervollständige diesen Satz: «Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich ... teilen könnte.»

15. Wenn du ein enger Freund deines Gegenübers werden wolltest, was müsste er oder sie über dich wissen?

16. Erzähle deinem Gegenüber, was du an ihm oder ihr magst. Sei ehrlich und sage Dinge, die du einer Person, die du gerade erst kennengelernt hast, nicht sagen würdest.

17. Teile mit deinem Gegenüber einen peinlichen Moment aus deinem Leben.

18. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Und für dich allein?

19. Erzähle deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm oder ihr magst.

20. Was, wenn überhaupt, ist zu ernst, um darüber Witze zu machen?

21. Wenn du heute Abend sterben würdest und niemandem mehr etwas mitteilen könntest: Was würdest du am meisten bereuen, nicht gesagt zu haben? Warum hast du es noch nicht gesagt?

22. Dein Haus mit allem, was du besitzt, fängt Feuer. Nachdem du deine Lieben und Haustiere gerettet hast, hast du Zeit, noch einen Gegenstand zu retten. Was wäre das? Warum?

23. Der Tod welches Familienmitglieds würde dich am meisten erschüttern? Warum?

24. Teile ein persönliches Problem und bitte dein Gegenüber um Rat, wie er oder sie damit umgehen würde. Frage auch, wie er oder sie die Situation empfindet.

Absolut wichtig:

Ganz zum Schluss schaut ihr euch vier Minuten lang in die Augen – ohne zu sprechen. Klingt intensiv? Ist es auch, denn vier Minuten können sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Meistens wenden wir den Blick ab, wenn es uns zu intensiv wird. Verliebte hingegen können sich ununterbrochen ansehen. Dieser tiefe Blick scheint etwas in uns auszulösen, das eine besondere Nähe schafft – nicht nur emotional, sondern auch körperlich spürbar.

Klappt das wirklich?

Die Forschung sagt: Je tiefer und persönlicher Gespräche werden, desto grösser ist die Chance, dass eine tiefe Verbindung zwischen zwei Menschen entsteht. Und ja, es gibt gemäss Berichten im Internet weltweit unzählige Paare, die durch die 36 Fragen der Liebe zusammengekommen sind.

Aber nicht alle erleben ein Happy End: Einige Menschen fanden anhand der Antworten auch ganz schnell heraus, dass sie nicht zueinander passen. Andere sagen, die Fragen hätten einen inneren Druck erzeugt, der die Leichtigkeit einer frischen Beziehung genommen hätte. Das Experiment ist also keine Garantie für Liebesglück.

Solltest du es ausprobieren?

Wenn du Lust auf ein spannendes Experiment hast, das mehr Tiefe in Gespräche bringt, sind die 36 Fragen genau das Richtige. Sie eignen sich nicht nur für erste Dates (dies bitte nach vorheriger Absprache!), sondern auch für langjährige Beziehungen, um sich wieder näherzukommen.

Am Ende des Tages ist es wie mit allem in der Liebe: Es gibt keine Garantien. Aber wer weiss? Vielleicht findest du mit diesen Fragen genau das, wonach du suchst. Sprich, die grosse Liebe. Oder du erlebst zumindest ein paar unvergessliche Stunden und ein spannendes psychologisches Experiment.

Traust du dich, so tief ins Gespräch zu gehen? Dann schreib uns unbedingt, wie es gelaufen ist ♥!