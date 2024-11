Der Vectra-360°-Scanner revolutioniert die Hautkrebsvorsorge.

Der Scanner macht 400 Aufnahmen in nur zwei Sekunden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Clinic Utoquai

Jedes Jahr lasse ich meine Muttermale untersuchen – und jedes Mal bleibt ein ungutes Gefühl. Obwohl mir mein Hautarzt bisher nach jeder Untersuchung bestätigte, dass meine Muttermale harmlos sind, bleibe ich unsicher. Schliesslich überprüft er meine Haut nur mit blossem Auge und einer Lupe, wie es weltweit üblich ist.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und deshalb bin ich sehr aufgeregt, dass ich die neue Revolution in der Früherkennung von Hautkrebs testen darf: den Vectra-360°-Scanner. Er erfasst die gesamte Hautoberfläche in einer einzigen Aufnahme und erkennt dank künstlicher Intelligenz (KI) sämtliche Pigmentierungen und Hautveränderungen in höchster Auflösung. «Meiner Meinung nach handelt es sich um die derzeit beste verfügbare Technologie zur Überwachung der Hautgesundheit», sagt Prof. Dr. med. Ralph Braun, Facharzt für Dermatologie bei der Clinic Utoquai. «Die Kombination von modernster Technologie und KI, gepaart mit Fachwissen und Erfahrung, bringt die Hautkrebsfrüherkennung auf das nächste Level.»

Rund 400 Bilder innert zwei Sekunden

Bevor es jedoch zum eigentlichen Scan geht, führe ich ein ausführliches Anamnesegespräch mit Prof. Ralph Braun. «Wir müssen die persönliche Krankheitsgeschichte der Patientinnen und Patienten kennen, um die Ergebnisse des Scans richtig einordnen zu können.» Dieses Vorgespräch ist ein zentraler Bestandteil der Untersuchung, da sie wichtige Risikofaktoren berücksichtigt, wie beispielsweise Hautkrebsvorfälle in der Familie oder frühere Muttermalveränderungen.

« Der Scanner bietet eine präzise, schnelle und vollkommen schmerzfreie Erfassung der gesamten Hautoberfläche in nur einem einzigen Scan. Dr. med. Stefan Duve, Clinic Utoquai »

Schon beim Betreten des Untersuchungsraums fühle ich mich in die Zukunft versetzt. Der Vectra-360°-Scanner sieht aus wie eine Zeitreisemaschine und erinnert mich an ein Gerät aus einem Science-Fiction-Film: Ein grosser Apparat, umgeben von 92 Digitalkameras, die meinen gesamten Körper innerhalb von nur zwei Sekunden aus unterschiedlichen Winkeln erfassen werden. «Diese Kameras erstellen rund 400 Aufnahmen, die die Software zu einem vollständigen 3D-Avatar des Körpers zusammensetzt», erklärt Prof. Braun.

Nun ziehe ich mich aus und betrete den Scanner. Patientinnen und Patienten haben übrigens die Wahl, die Unterwäsche anzubehalten oder sich komplett nackt ablichten zu lassen. Ich komme mir vor wie bei der Flughafenkontrolle – ausser, dass ich dort wesentlich bedeckter bin. Ich schliesse die Augen und nach einem kurzen Augenblick höre ich Prof. Braun bereits sagen: «Das wars.»

Wenige Minuten später sehe ich das Ergebnis auf einem Bildschirm: eine detaillierte 3D-Karte meiner Haut, auf der jedes Muttermal in extrem hoher Auflösung dokumentiert ist. Jede Veränderung wird auf dem 3D-Bild erkannt, virtuell herauskopiert und mittels KI analysiert. Besonders beeindruckend finde ich, dass die KI selbst jene winzigen Stellen markiert, die ich mit blossem Auge kaum erkennen kann. «Die KI zeigt uns in einem ersten Schritt, welche Hautläsionen auffällig sind», sagt Prof. Braun.

Alle Läsionen sind auf einen Blick sichtbar – wie das Beispiel eines Patienten hier zeigt.

Das ist zum Glück keines meiner erfassten 36 Muttermale. Da ich bei einem Muttermal auf der rechten Hand in den vergangenen Monaten Veränderungen bemerkte, ist meine Skepsis noch nicht ganz weg. Mit einem Auflichtmikroskop untersucht der Dermatologe diesen braunen Fleck nun genauer von Hand und kann sofort Entwarnung geben: «Die KI wertet dieses Bild noch präziser aus und zeigt auf einer Richterskala, ob diese Läsion problematisch oder unproblematisch ist», erklärt Prof. Braun weiter und kann mich schliesslich beruhigen.

Das Muttermal an der Hand der Autorin wird rechts vergrössert dargestellt. Auch ermittelt die KI direkt eine Risikobewertung, die mit 0.6 sehr gering ist.

Ein beruhigendes Gefühl durch doppelte Sicherheit

Am 1. Oktober 2024 führte die Clinic Utoquai in Zürich als erstes privates Zentrum für Dermatologie in der Schweiz den Vectra-360°-Hautkrebsscanner ein. Die Resonanz der Patientinnen und Patienten spricht für sich. «Viele sind nach der Untersuchung zum ersten Mal wirklich zufrieden und fühlen sich vollständig untersucht», sagt Dr. med. Stefan Duve, Leiter der Abteilung für Dermatologie und Allergologie in der Clinic Utoquai.

Über die Experten Dr. med. Stefan Duve zählt seit Jahren zu den Top-Dermatologen Europas. Er hat die Dermatologie-Abteilung in der Clinic Uqotuai in Zürich aufgebaut und ist Gründer und Mitglied des international bekannten Haut- und Laserzentrums an der Oper in München. Prof. Dr. med. Ralph Braun bildet mit Dr. Duve und Dr. Yael Adler das Dermatologen-Team der Clinic Utoquai. Er zählt zu den führenden Dermatologen in der Schweiz und hat sich national sowie international einen Namen als Experte für Hautkrebsfrüherkennung und Hautkrebsbehandlung gemacht.

Prof. Dr. med. Ralph Braun (l.) und Dr. med. Stefan Duve (r.) bilden zusammen mit Dr. med. Yael Adler das Dermatologen-Team der Clinic Utoquai in Zürich. Foto: Stephanie Sonderegger

Die Revolution liegt in der Verlaufskontrolle

Nach dieser Untersuchung fühle ich mich so gründlich untersucht wie nie zuvor. Die Kombination aus modernster Technologie und der Expertise der Dermatologen lässt bei mir keine Fragen mehr offen. Und was mir besonders Hoffnung gibt, ist die Möglichkeit zur Verlaufskontrolle. Der Scanner dokumentiert nicht nur den aktuellen Zustand, sondern speichert das gesamte Hautbild für künftige Vergleiche. «Wenn die Patientin oder der Patient das nächste Mal zur Untersuchung kommt, berechnet die KI automatisch, ob und wie sich eine Läsion verändert hat», sagt Dr. Duve. «So können wir noch präziser beurteilen, ob ein Muttermal gewachsen, geschrumpft oder stabil geblieben ist.»

Hautkrebs im Frühstadium erkennen Je früher Hautkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Dank der Kombination aus der Expertise der Hautkrebsspezialisten und dem neuen Vectra-360°-Ganzkörperscanner ist die Clinic Utoquai in Zürich in der Lage, Hautkrebs frühestmöglich zu erkennen und zu behandeln. Hast du eine Hautveränderung bemerkt? Oder wäre ohnehin wieder eine Muttermalkontrolle fällig? Zögere nicht und vereinbare noch heute einen Beratungstermin.

Hochrisikopatienten profitieren besonders

Dr. Duve erklärt, dass diese revolutionäre Technologie besonders für Hochrisikopatienten wertvoll ist: «Je mehr Muttermale jemand hat, desto schwieriger wird es, Veränderungen selbst zu beobachten.» Auch Menschen, die bereits ein Melanom hatten, profitieren von der präzisen Verlaufskontrolle, die eine frühzeitige Erkennung ermöglicht. «Der Scanner gibt diesen Patientinnen und Patienten die Gewissheit, dass nichts übersehen wird», sagt Dr. Duve weiter. Das kann ich nur bestätigen.

Diese fortschrittliche Technologie unterstützt Dermatologinnen und Dermatologen dabei, Hautkrebs frühzeitig zu identifizieren und somit die Heilungschancen deutlich zu erhöhen. Die Expertinnen und Experten der Clinic Utoquai können Hautveränderungen noch präziser überwachen und schneller auf kritische Entwicklungen reagieren. Das kann den entscheidenden Unterschied zwischen Heilung und ernsthaften Komplikationen ausmachen.

