«EoE-Patienten leiden jeden Tag»

Blick: Was ist eine Eosinophile Oesophagitis?

Alex Straumann: Eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Speiseröhre, bei der eine Untergruppe von weissen Blutkörperchen in die Wand der Speiseröhre wandern. Da der Name recht kompliziert ist, wird die Krankheit oft als EoE bezeichnet oder als Asthma der Speiseröhre. Ausgelöst wird sie fast immer durch eine allergische Reaktion auf Lebensmittel, und zwar auf deren Proteine. Am häufigsten sind Milchproteine die Auslöser. Da wir täglich mehrmals Nahrung aufnehmen, leiden EoE-Patienten jeden Tag.

Wie findet man heraus, ob man unter einer EoE leiden könnte?

Die menschliche Speiseröhre ist ähnlich aufgebaut wie die eines Hundes. Ein Hund reisst und schlingt seine Nahrung runter, und das sollte auch bei uns Menschen möglich sein. Es ist zwar unhöflich, aber ein guter Test, dass die Speiseröhre gesund ist und richtig funktioniert. Sobald solide Speisen verzögert nach unten rutschen, kurze oder sogar längere Zeit in der Speiseröhre steckenbleiben, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine organische Krankheit der Speiseröhre vorliegt. Zusätzlich verursacht eine EoE oftmals unabhängig vom Schlucken Schmerzen hinter dem Brustbein, welche den Beschwerden von Reflux (Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre) ähneln. Bei diesen Symptomen sollte eine Magenspiegelung durchgeführt werden.

Wer ist betroffen?

Vor allem jüngere, männliche Patienten, die bereits unter Allergien leiden. Aber auch Frauen, ältere Patienten und Nicht-Allergiker können an einer EoE erkranken. Erstmals aufgetreten ist die EoE vor 30 bis 40 Jahren. Seither nimmt sie massiv zu, heute lebt in der westlichen Welt ein Patient mit diagnostizierter EoE auf etwa 800 Einwohner.

Können schon Kinder erkranken?

Ja, eine EoE kann bereits im Kleinkindesalter auftreten. Allerdings sind dann die Beschwerden etwas anders und diffuser als bei Erwachsenen. Nahrungsverweigerung, Gedeihstörung mit fehlender Gewichts- und Grössenzunahme, diffuse Schmerzen in Brust und/oder Bauch oder Durchfall sind Symptome der EoE bei Kindern.

Ist Eosinophile Ösophagitis vererbbar?

Es gibt eine genetische Komponente. Aus Familien-Studien wissen wir, dass das Risiko für einen eineiigen Zwilling an einer EoE zu erkranken gut 40 Prozent beträgt, wenn sein identisches Geschwister bereits an einer EoE leidet. Für zweieiige Zwillinge liegt das Risiko bei gut 20 Prozent.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Es bestehen einige sehr gute Therapien, die man unter dem Schlagwort DDD zusammenfassen kann. Das erste D steht für Drugs (Medikamente). Es gibt rein lokal wirksame Kortisonpräparate, welche die Entzündung unterdrücken, und einige Biologika, deren Wirksamkeit und Sicherheit sehr gut ausgetestet sind. Das zweite D steht für Diät. Da die EoE eine Lebensmittel-Allergie ist, käme die Entzündung zur Ruhe, wenn das die Entzündung auslösende Lebensmittel konsequent weggelassen wird. Allerdings igibt es momentan noch keine allergologischen Tests, mit deren Hilfe man die «Täter-Speise» suchen kann. Die verdächtigen Speisen müssen probeweise für einige Monate weggelassen werden, dann muss man kontrollieren, ob die EoE zur Ruhe gekommen ist, oder nicht. Das dritte D steht für Dilatation. Wenn eine Speiseröhre durch die eosinophile Entzündung massiv verengt ist, muss sie mechanisch dilatiert (aufgedehnt) werden. Dieser Eingriff wird ambulant durch den Magendarm-Spezialisten im Rahmen einer Endoskopie im Kurzschlaf durchgeführt.

Was geschieht, wenn eine EoE unbehandelt bleibt?

Die eosinophile Entzündung führt zur Bildung von Narbengewebe, wodurch die Wand der Speiseröhre massiv verdickt, aber auch starr und brüchig wird. Das führt zu einer Beeinträchtigung des Speisetransports mit entsprechenden Beschwerden. Zudem kann jederzeit ein Bissen steckenbleiben und die Speiseröhre komplett verschliessen. Das kann gefährlich sein, denn die Speiseröhre kann verletzt werden, oder Speisen und Speichel können in die Lunge gelangen und zu einer Lungenentzündung führen.