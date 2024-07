Mit diesen Tipps schläfst du besser

Das grosse Bündner Wettschlafen

Der gemütlichste Kanton der Welt sucht die besten Schläferinnen und Schläfer der Schweiz. In Graubünden nehmen wir Erholung richtig ernst: Schlafen ist bei uns sogar ein Sport. Am 16. August 2024 findet die erste patgific-Meisterschaft statt – und zwar in der Disziplin «Wettschlafen» (Ausweichdatum: 21. August). Bewirb dich jetzt und zeig allen, dass du im Schlaf schlafen kannst.