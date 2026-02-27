DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Gesundheit
Neue US-Studie: Angst vor dem Altern beschleunigt das Altern
Neue US-Studie zeigt
Angst vor dem Altern beschleunigt das Altern
Die Sorge um das Älterwerden, insbesondere vor zukünftigen Gesundheitsproblemen, kann laut einer neuen Studie der NYU mit 700 Teilnehmerinnen den Alterungsprozess beschleunigen.
Publiziert: 15:58 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Gesundheit & Ratgeber
0:52
Heiss ohne sichtbares Kochen
Diese Tücken lauern bei Milch aus der Mikrowelle
0:46
Perfektion ist tabu
Stressfrei putzen mit der 10-Minuten-Methode
0:56
Gut für die Knochen
Diese Fische haben reichlich Vitamin D
0:56
Energy Drink, Kaffe, Tee
Wo ist am meisten Koffein drin?
1:23
Neue US-Studie zeigt
Wer so schläft, erhöht sein Demenzrisiko
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen