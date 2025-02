Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Von der ersten Oktopus-Sohle bis zur VR-Revolution: ASICS treibt den Sport seit 1949 unaufhaltsam voran. Der Name steht für «Anima Sana In Corpore Sano» – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – und eine Mission: Athletinnen und Athleten auf jedem Level zu stärken. Marathonläufer, Olympiasiegerinnen oder auch Wochenendsportler? Sie alle profitieren von Innovationen, die die Leistung verändern. Technische Präzision trifft auf Leidenschaft für Bewegung und die Vision, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Eine Geschichte, die klein begann – und den Sport immer wieder neu erfindet.

1949: Kihachiro Onitsuka (Bild ganz oben) hat im japanischen Kōbe eine Vision: Er möchte junge Menschen durch Sport stärken und inspirieren. Sein erstes Meisterwerk ist ein Basketballschuh, dessen Sohle er clever von den Saugnäpfen eines Oktopus abschaut – für unschlagbaren Halt auf dem Spielfeld. Mit dieser Idee legt er den Grundstein für Onitsuka Tiger.

1951: Der japanische Marathonläufer Shigeki Tanaka triumphiert beim legendären Boston-Marathon. An seinen Füssen: Onitsuka-Tiger-Schuhe, die ihm Halt und Leichtigkeit schenken. Dieser historische Sieg katapultiert die Marke ASICS ins internationale Rampenlicht.

1953: Onitsuka Tiger arbeitet eng mit Marathonläufern zusammen, um ein Problem zu lösen, das Langstreckenläufer weltweit plagt: schmerzhafte Blasen. Jeder Testlauf bringt die Ingenieure näher an die perfekte Lösung. Schliesslich entsteht ein innovatives Design, das den Druck auf empfindliche Stellen minimiert. Dieser Durchbruch macht nicht nur Läufer glücklich, sondern stärkt auch Onitsuka Tigers Ruf.

1959: Onitsuka Tiger bringt den «Magic Runner» (Bild oben) auf den Markt, einen Laufschuh mit innovativer Belüftung, der Blasenbildung verhindert.

1964: Onitsuka Tiger feiert einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: Die Marke wird an der Börse von Kōbe notiert. Wenig später folgen die Notierungen in Osaka und Tokio. Die Börsennotierung öffnet neue Türen und stärkt Onitsuka Tigers Position. Dieser Schritt markiert den Beginn einer noch grösseren internationalen Expansion.

1966: Mit der Einführung der «Mexico Line» setzt Onitsuka Tiger 1966 ein stilistisches Statement, das Geschichte schreibt. Die charakteristischen Streifen, die später als ASICS-Streifen weltberühmt werden, zieren erstmals das Modell «Mexico 66». Diese Linie wird für die Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt entworfen und verbindet innovative Funktionalität mit einem zeitlosen Design. Das Modell wird nicht nur von Athleten getragen, sondern auch von der breiten Öffentlichkeit gefeiert. Die «Mexico Line» legt den Grundstein für den unverwechselbaren Stil, der ASICS bis heute prägt.

Foto: Bettmann Archive

1976: Der finnische Läufer Lasse Virén gewinnt in Onitsuka-Tiger-Schuhen Doppel-Gold über 5’000 und 10’000 Meter bei den Olympischen Spielen in Montreal.

Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

1977: Onitsuka Tiger (in der Bildmitte Kihachiro Onitsuka) schliesst sich mit GTO Co. und JELENK Co. zusammen und bildet die ASICS Corporation. Der neue Name, inspiriert vom lateinischen «Anima Sana In Corpore Sano», verkörpert die Philosophie eines gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Mit dieser Fusion beginnt eine neue Ära, die ASICS als globalen Innovator im Sportmarkt etabliert.

1985: ASICS gründet in Kōbe das Institut of Sport Science (ISS). Sein Forschungs- und Entwicklungszentrum wird 1990 fertiggestellt. Dort arbeiten Biomechanikerinnen und Biomechaniker daran, innovative Produkte zu entwickeln, die Athletinnen und Athleten zu Höchstleistungen befähigen. Mit modernster Technologie und umfassenden Tests wird jedes Detail geprüft, um Komfort, Funktionalität und Performance stetig zu verbessern.

1986: Mit der Einführung der GEL-Technologie™ revolutioniert ASICS die Welt der Sportschuhe. Diese bahnbrechende Technologie verändert nicht nur die Art, wie Sportler Dämpfung erleben, sondern setzt auch völlig neue Massstäbe in Bezug auf Komfort und Leistung. Die GEL™-Einlagen absorbieren Stösse effizient und bieten eine bislang unerreichte Unterstützung, die sowohl die Gelenke schützt als auch für eine angenehmere Lauf- und Bewegungserfahrung sorgt. Athleten weltweit erkennen schnell die Vorteile der Technologie: weniger Belastung bei intensivem Training, weniger Ermüdung und damit eine bessere Performance. GEL™ wird nicht nur zum Markenzeichen von ASICS, sondern zur bevorzugten Wahl für Sportler, die nach der perfekten Balance zwischen Funktionalität und Komfort suchen. In den Jahren nach der Einführung entwickelt sich diese Technologie zur Grundlage vieler weiterer Innovationen und bleibt bis heute das Herzstück der ASICS-Dämpfungstechnologie.

1989: ASICS erweitert sein Sortiment und bringt erstmals Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung auf den Markt. Mit diesem Schritt spricht die Marke eine neue Zielgruppe an.

Foto: AFP via Getty Images

1992: In Barcelona schreibt ASICS Geschichte als erster offizieller Sportschuhsponsor der Olympischen Spiele. Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer engen Verbindung zwischen ASICS und Olympia. Ein emotionaler Höhepunkt folgt 2004, als Firmengründer Kihachiro Onitsuka die olympische Fackel 300 Meter durch Athen trägt.

1993: Die Einführung des GEL-KAYANO™ markiert eine Zeitenwende für Langstreckenlauf. ASICS kombiniert erstmals fortschrittliche Stabilitätsmerkmale mit der überlegenen Dämpfung der GEL-Technologie™. Dieser Schuh wird sofort zur Lieblingswahl ambitionierter Laufbegeisterter und Freizeitläufer*innen. Mit unübertroffenem Tragekomfort etabliert der Kayano eine neue Ära in der Sportschuhentwicklung.

2002: ASICS bringt die Marke Onitsuka Tiger zurück und positioniert sie als Lifestyle-Label mit einem Fokus auf Retro-Designs. Mit einer gelungenen Mischung aus Vintage-Ästhetik und moderner Funktionalität trifft die Marke den Zeitgeist. Ein ikonischer Moment folgt 2003: Im Kultfilm «Kill Bill» trägt Uma Thurman als Beatrix «die Braut» Kiddo gelb-schwarze Onitsuka Tiger-Sneaker – eine Hommage an Bruce Lee. Die Szene macht die Schuhe zum weltweiten Symbol für Stil und Popkultur. Die neu interpretierten Klassiker begeistern Mode- und Sneakerliebhaber und etablieren Onitsuka Tiger endgültig als Inbegriff zeitloser Eleganz und urbanen Stils.

2004: ASICS revolutioniert die Sportschuhbranche mit der Einführung der «Biomorphic Fit»-Technologie. Diese Innovation sorgt dafür, dass sich das Obermaterial des Schuhs perfekt an die natürliche Bewegung des Fusses anpasst. Druckpunkte werden reduziert, während der Tragekomfort und die Passform deutlich verbessert werden. Mit dieser Technologie setzt ASICS erneut Massstäbe in Sachen Funktionalität und Komfort für Athleten weltweit.

2006: ASICS bringt das Impact Guidance System (IGS) auf den Markt, das die natürliche Fussbewegung fördert und das Laufgefühl auf eine neue Stufe hebt. In Kombination mit der GEL-TECHNOLOGIE™ wird ein nahtloser Übergang zwischen Dämpfung und Stabilität geschaffen, der für mehr Effizienz und weniger Belastung sorgt.

2015: Die Einführung der ASICS Tiger Linie bringt nicht nur ein Revival klassischer Modelle, sondern verbindet diese mit moderner Technologie wie GEL™. Hier trifft das ikonische Design auf aktuelle Innovationen, die den Komfort und die Performance auf ein neues Level heben.

2016: Übernahme der Fitness-App Runkeeper, um die digitale Präsenz im Fitnessbereich zu stärken.

2018: ASICS eröffnet in Boston das «ASICS Creation Studio», ein kreatives Zentrum für die Entwicklung innovativer Produktdesigns. Hier arbeiten Designer und Ingenieure eng zusammen, um modernste Technologien mit wegweisendem Stil zu verbinden.

2024: Mit dem innovativen VR-Sport DISC bringt ASICS eine völlig neue Dimension des Sports in virtuelle Welten. Dabei kombiniert die Marke Technologie, Innovation und das bewährte GEL™-System, um eine noch realistischere, verletzungsfreie und komfortablere Sporterfahrung zu bieten – sowohl für Gamer als auch für Sportler.

2025: ASICS hebt die GEL-Technologie™ auf das nächste Level: Mit nachhaltigen Materialien und recycelten Komponenten wird Komfort umweltfreundlich. Gleichzeitig optimiert eine neue Dämpfungstechnologie die Energierückgabe bei jedem Schritt. So verbindet ASICS Innovation, Performance und Verantwortung – für Athleten und die Zukunft des Planeten.