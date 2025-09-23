Kleine Verletzungen in den Muskelfasern können zu starken Schmerzen führen. Ist es sinnvoll, einen Muskelkater mit Wärme zu behandeln? Sportmediziner Johannes Scherr erklärt, was hilft und was nicht.

Was bei einem Muskelkater hilft – und was nicht

Was bei einem Muskelkater hilft – und was nicht

Wer sich bei einem Muskelkater falsch verhält, verlängert den Heilungsprozess. Foto: Shutterstock

Jana Giger Redaktorin Service

Ein Muskelkater kann das Treppensteigen zur Qual machen und uns Muskeln spüren lassen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie hatten. «Die Schmerzen werden durch ultrafeine Schädigungen in den Muskelfasern ausgelöst», sagt Johannes Scherr (48), Chefarzt und Leiter des universitären Zentrums für Prävention und Sportmedizin an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich. Durch die sehr kleinen Risse entstehen Entzündungen im Gewebe, die dazu führen, dass vermehrt Flüssigkeit eintritt. Der Muskel fühlt sich an, als wäre er geschwollen.

Vor allem exzentrische Belastungen würden zu einem Muskelkater führen, sagt Scherr. Dabei wird der Muskel verlängert, während er angespannt wird, und entwickelt eine hohe Spannung. Das ist etwa beim Wandern der Fall, wenn man den Berg hinunterläuft. Oder beim Krafttraining, wenn man ein Gewicht langsam absenkt. Wie lange der Heilungsprozess bei einem Muskelkater dauert, hängt davon ab, wie man ihn behandelt.