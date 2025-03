Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Sport kann mehr als nur Muskeln aufbauen. Es muss auch nicht immer gleich ein Marathon sein: Regelmässige Bewegung steigert nachweislich die kognitive Leistungsfähigkeit. Eine Studie der Universität Bonn zeigt, dass bereits dreissig Minuten moderates Training den Frontalkortex des Gehirns – das Kontrollzentrum für Fokus und kluge Entscheidungen – aktiviert und die Konzentration signifikant steigert. Auch die Deutsche Sporthochschule Köln bestätigt: Körperliche Fitness ist über die gesamte Lebensspanne hinweg mit besserer geistiger Leistungsfähigkeit verbunden.

Das Gehirn profitiert von Sport auf mehreren Ebenen. Durch die verbesserte Durchblutung gelangt mehr Sauerstoff und Energie zu den Nervenzellen. Gleichzeitig wird die Produktion von BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) angeregt – ein Protein, das für die Bildung neuer neuronaler Verbindungen essenziell ist. Das Ergebnis: schnellere Reaktionen, gesteigerte Konzentration und besseres Erinnerungsvermögen. Auch auf die Stimmung wirkt sich Bewegung messbar aus. Körperliche Aktivität fördert die Ausschüttung von Dopamin und Serotonin – den Hormonen, die für Wohlbefinden und mentale Stabilität sorgen.

Ein Training für die Nerven – im besten Sinne

Gleichzeitig wird das Stresshormon Cortisol abgebaut. Das erklärt, warum viele Menschen nach dem Sport einen klareren Kopf haben und sich ausgeglichener fühlen.

Eine Untersuchung des University College London zeigt, dass bereits dreissig Minuten moderate Bewegung das Gedächtnis von Menschen über 50 Jahren verbessern kann. Neurowissenschaftler sind sich einig: Wer sich regelmässig bewegt, bleibt geistig länger fit – unabhängig vom Alter.

Dass Körper und Geist zusammenhängen, ist keine neue Erkenntnis. Schon in der Antike galt körperliche Aktivität als essenziell für geistige Klarheit. Cäsar hat halb Europa zu Fuss erobert.



Darauf basiert auch die ASICS-Philosophie: «Anima Sana In Corpore Sano» – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.

Wenn der Kopf schlapp macht, hilft der Körper

Diese Verbindung ist heute relevanter denn je. Stress, ständige Erreichbarkeit und ein sitzender Lebensstil setzen dem Körper und dem Geist zu. Viele Menschen fühlen sich müde, unkonzentriert und antriebslos. Die einfachste Lösung liegt direkt vor der Tür: Bewegung.

Bereits kurze, regelmässige Einheiten haben einen spürbaren Effekt. Forschende der Universität Harvard fanden heraus, dass schon zehn Minuten zügiges Gehen ausreichen, um die kognitive Leistungsfähigkeit kurzfristig zu steigern. Wer langfristig profitiert, sollte auf 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche setzen – das entspricht etwa 30 Minuten an fünf Tagen. Welche Sportart man wählt, spielt eine untergeordnete Rolle.

Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wandern – Hauptsache, der Körper kommt in Bewegung. Entscheidend ist die Regelmässigkeit. Wer Bewegung fest in den Alltag integriert, spürt schnell die positiven Effekte: mehr Fokus, bessere Laune und weniger Stress. Der Mensch ist nicht fürs Sitzen gemacht, doch genau das dominiert den Alltag. Wer nicht gegensteuert, riskiert Konzentrationsprobleme, Erschöpfung und ein erhöhtes Risiko für mentale Erkrankungen. Dabei ist die Lösung simpel – und braucht weder ein Abo noch eine Mitgliedschaft.