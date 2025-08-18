Zwischen Retro-Romantik, Funktionalität und Zukunftsvision: Sneaker spiegeln die Mode unserer Zeit. Doch wo stehst du? Finde in fünf Stilwelten heraus, welcher Schuh nicht nur zu deinem Look, sondern auch zu deiner Haltung passt.

Fünf Stile – und was sie über dich verraten

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Sneaker sind längst mehr als nur bequeme Turnschuhe. Sie sind Statement, Stilmittel und Ausdruck der Persönlichkeit. Doch bei all den Trends und Modellen stellt sich die Frage: Welcher Sneaker passt eigentlich zu mir? Wir haben fünf angesagte Styles für dich unter die Lupe genommen – von klassisch bis futuristisch. Finde heraus, welches Modell dein Perfect Match ist.

Court – klassisch und kombinierbar

Court-Sneaker wurden in den 70er- und 80er-Jahren ursprünglich für den Sport entwickelt, speziell für den Einsatz auf Tennis- oder Basketballplätzen. Der JAPAN S™-Sneaker von ASICS kam ursprünglich 1981 auf den Markt und lässt nun das Basketball-Erbe der japanischen Marke wieder aufleben. Die aktuelle Version überzeugt mit einer Low-Top-Silhouette, retro-inspirierter Zehenbox und klassischen Farben. Diese Sneaker lassen sich vielseitig kombinieren. Egal ob beim Städtetrip, auf dem Festival oder ganz entspannt im Büro.

Für alle, die einen cleanen, vielseitigen und stilvollen Look mögen. Court-Sneaker sind ideal für Menschen, die klassisch-modern auftreten, aber dennoch flexibel bleiben möchten.

Classic-Heritage – Retro mit Stil

Diese Sneaker basieren auf den klassischen Laufschuhen der 70er- bis 90er-Jahre. Sie wurden als Performance-Schuhe eingeführt, heute sind sie Kultobjekte mit Retro-Charme. Die LYTE CLASSIC™-Modelle von ASICS sind sehr schlicht gehalten und passen sich jedem Look an – von sportlich bis smart casual.

Für Retro- und Streetwear-Fans und alle, die klassische Silhouetten mit einem Hauch Nostalgie feiern. Classic-Heritage bedeutet stilvoll, bequem und zeitlos.

Vintage Tech – zurück in die Zukunft

Um die Jahrtausendwende setzte die Sneaker-Welt auf Technologie und futuristisches Design. Mesh-Materialien, reflektierende Details und Dämpfungssysteme dominierten die Branche. Viele dieser Modelle erleben heute ihr grosses Comeback, wie der GEL-1130™ von ASICS. Ein echter Klassiker, der die Laufschuh-Ästhetik der späten 2000er-Jahre widerspiegelt.

Für Trendsetterinnen und Trendsetter, Popkultur-Fans und alle, die Fashion mit einem Augenzw inkern tragen. Ideal für experimentierfreudige Menschen, die sich gerne von der Masse abheben.

Urban Trail – funktional und modisch

Funktion trifft Fashion. Urban Trail Sneaker wirken wie fürs Gebirge gemacht, fühlen sich aber auch im urbanen Alltag zu Hause. Mit robusten Sohlen, wasserabweisenden Materialien und erdigen Tönen schlagen sie die Brücke zwischen Natur und Stadt. Der GEL-VENTURE™ 6 von ASICS wurde für moderne Entdeckerinnen und Entdecker entwickelt.

Für Digital Nomads, naturverbundene Städterinnen und Städter und Outdoor-Fashionistas. Du liebst praktische Looks mit Abenteuerfeeling? Dann ist dieser Style dein Schuh.

Vis-Tech – Zukunft zum Anziehen

Vis-Tech steht für «Visible Technology», also Sneaker mit klar sichtbarer Funktion und Hightech-Ästhetik. Entstanden aus Kollaborationen mit Techwear-Designern oder Innovationsteams grosser Brands. Ein Stil für die Zukunft, der jetzt schon da ist. Der GEL-QUANTUM KEI™ von ASICS ist vom japanischen Ausdruck «kei» inspiriert, der Leichtigkeit bedeutet. Er bietet den Tragekomfort, den man braucht, um Kopf und Körper den ganzen Tag über in Einklang zu halten.

Für alle, die sich für Tech, Design und Zukunftsthemen interessieren. Du stehst auf ungewöhnliche Designs, begeisterst dich für Innovation und fällst gerne auf? Dann heisst dein Style Vis-Tech.