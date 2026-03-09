Höher, schneller, weiter – und am Ende völlig ausgebrannt? Viele nutzen Sport heute als weiteres Feld zur Selbstoptimierung. Doch ein Blick auf die japanischen Wurzeln von ASICS zeigt: Wer wirklich Leistung bringen will, muss erst mal den Kopf aufräumen.

Hand aufs Herz: Wann bist du das letzte Mal einfach nur gerannt, ohne ständig auf deine Smartwatch zu schielen? In einer Welt, in der jeder Schritt getrackt, analysiert und verglichen wird, ist Sport für viele zum Stressfaktor geworden. Wir jagen Bestzeiten hinterher, während der Kopf eigentlich nach einer Pause schreit.

Die Rückkehr der japanischen Ruhe

Dabei ist die Lösung für dieses moderne Problem über 100 Jahre alt. Schon im 19. Jahrhundert war der Westen fasziniert vom sogenannten Japonismus. Damals lernten europäische Künstlerinnen und Künstler von Japan, dass wahre Schönheit in der Reduktion liegt. Heute erlebt diese Philosophie ein Comeback. Auch im Sport.

Es geht um die Rückbesinnung auf das Wesentliche. Ein Ansatz, der tief in der Herkunft von ASICS verwurzelt ist. Seit 1949 fliesst der Geist der japanischen Reduktion direkt in die Entwicklung der Produkte ein. Und zwar nicht als dekoratives Element, sondern als funktionales Versprechen für Körper und Geist.

Anima sana in corpore sano

ASICS steht für «Anima sana in corpore sano» (lateinisch), was übersetzt «Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper» bedeutet. In Japan betrachtet man Leistung nie isoliert. Ein verkrampfter Körper kann keinen klaren Gedanken fassen, und ein gestresster Geist blockiert die Muskeln. Bei ASICS wird deshalb jedes Produkt nach dem Prinzip der Balance entworfen.

So findest du zurück zur Balance

Wer diese japanische Philosophie in den oft hektischen Alltag integrieren möchte, muss aber kein Zen-Meister sein. Es beginnt bereits beim Umdenken. Statt sich von Kilometerzahlen und Herzfrequenztabellen treiben zu lassen, rückt die Qualität der Bewegung ins Zentrum. Es ist nebensächlich, ob du 5 oder 15 Kilometer rennst, entscheidend ist das langfristige Wohlbefinden.

Die Kunst der bewussten Pause

In unseren Breitengraden gilt die Pause oft nur als notwendiges Übel zur Regeneration. Die japanische Philosophie hingegen kennt das Konzept des «Ma», also den Zwischenraum oder die bewusste Leere. Übertragen auf das Training bedeutet das, den Sport nicht als isolierten Zeitblock zu sehen, sondern die Übergänge zu zelebrieren. Anstatt nach dem letzten Kilometer sofort wieder zum Smartphone zu greifen, einfach mal fünf Minuten in absoluter Stille verharren und den Puls bewusst sinken lassen.

Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, nutzt das Prinzip des «Shinrin-Yoku», des Waldbadens. Es geht darum, die Umgebung mit allen Sinnen aufzunehmen, statt beim Joggen immer auf den Asphalt zu starren. Japanische Studien zeigen, dass allein der Anblick von Natur und das bewusste Atmen von Waldluft das Stresshormon Cortisol drastisch senkt. Wer seine Laufschuhe also gezielt abseits der Hektik auf den Strassen schnürt, trainiert nicht nur seine Ausdauer, sondern nutzt die Bewegung auch als mentale Reinigung.

Leistung braucht Stille

Fazit: Sport als reines Mittel zur körperlichen Optimierung zu sehen, greift somit zu kurz. Es ist ein Werkzeug für unsere mentale Gesundheit. Die japanische Philosophie erinnert uns daran, dass wahre Stärke nicht von dem kommt, was wir leisten, sondern von der Ruhe, aus der wir diese Leistung schöpfen. Und ein gesunder Geist ist der stärkste Motor, den wir haben.