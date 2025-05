Einfach mal mit einem Olympiasieger rudern oder Rad fahren? Oder beim Wakesurfen von einem Musikstar motiviert werden? Beim Sport for Good Day triffst du echte Champions und hilfst dabei Kindern in der Schweiz.

Fabian Cancellara (vorne rechts) führt die Gruppe im Anstieg ruhig und fokussiert. Foto: zvg

Darum gehts Sport for Good Day fördert sozialen Wandel durch Sport

Fabian Cancellara und Benjamin Huggel führen und inspirieren Teilnehmer

Einnahmen unterstützen Programme für Kinder in der Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein Aktion von Laureus Schweiz & Ringier Medien Schweiz

Was macht diesen Tag besonders? Es ist nicht der Sport allein, sondern das, was er in Bewegung bringt.

Der Sport for Good Day wird von Laureus Schweiz organisiert. Die Stiftung nutzt Sport, um Kindern und Jugendlichen in der Schweiz neue Perspektiven zu eröffnen. Der Anlass verbindet persönliche Erfahrung mit gesellschaftlichem Engagement.

Am Anfang sieht alles nach einem gewöhnlichen Sportevent aus. Menschen treffen sich auf einem offenen Gelände, schnüren die Schuhe, greifen zum Velo oder nehmen den Ball zur Hand. Die Stimmung ist konzentriert, aber entspannt.

Was sofort auffällt: Hier wird niemand bewertet, niemand ausgebootet, niemand vorgeführt. Es geht nicht um Leistung, sondern um Begegnung. Um das Gemeinsame. Wer mittendrin steht, merkt schnell, dass hier Persönlichkeiten mit echter Strahlkraft unterwegs sind.

Auch Benjamin Huggel lässt das Velo dieses Jahr nicht stehen. Foto: zvg

Der zweimalige Olympiasieger und vierfache Zeitfahr-Weltmeister Fabian Cancellara führt seine Gruppe auf dem Rennvelo an, ohne viel Aufhebens um seine Person. Wenn er spricht, hören alle zu. Nicht, weil er laut ist, sondern weil man spürt, dass er etwas zu sagen hat. «Als Stiftungsratspräsident bringe ich Menschen zusammen – am liebsten dort, wo Ideen Fahrt aufnehmen: auf dem Velo», sagt er dazu. Ein paar Meter weiter steht der ehemalige Fussball-Internationale und heutige SRF-Experte Benjamin Huggel auf dem Feld, später schwingt auch er sich aufs Rad. Seine Art ist direkt, ruhig, motivierend. Wer mit ihm trainiert, versteht sofort, warum der Sport für viele mehr ist als Bewegung.

Jetzt anmelden und Platz sichern Ob du gerade erst anfängst, sportlich aktiv bist oder deine Grenzen testen willst: Beim Sport for Good Day am 21. Juni 2025 in Zürich findest du deine persönliche Challenge. Du wirst gecoacht von Persönlichkeiten wie Fabian Cancellara, Nicola Spirig, Benjamin Huggel, Lara Dickenmann oder Max Heinzer (vollständige Liste im Artikel unten). Ob auf dem Rennvelo, beim Trailrun, im Ruderboot oder beim Wakesurfen. Die Auswahl an Disziplinen ist so vielfältig wie die Teilnehmenden selbst. Maximal 150 Personen sind dabei, die Plätze sind begrenzt. Mit deiner Teilnahme unterstützt du soziale Sportprojekte von Laureus Schweiz, die Kindern und Jugendlichen durch Sport neue Perspektiven eröffnen. Ein Erlebnis für dich mit Wirkung für andere. Ob du gerade erst anfängst, sportlich aktiv bist oder deine Grenzen testen willst: Beim Sport for Good Day am 21. Juni 2025 in Zürich findest du deine persönliche Challenge. Du wirst gecoacht von Persönlichkeiten wie Fabian Cancellara, Nicola Spirig, Benjamin Huggel, Lara Dickenmann oder Max Heinzer (vollständige Liste im Artikel unten). Ob auf dem Rennvelo, beim Trailrun, im Ruderboot oder beim Wakesurfen. Die Auswahl an Disziplinen ist so vielfältig wie die Teilnehmenden selbst. Maximal 150 Personen sind dabei, die Plätze sind begrenzt. Mit deiner Teilnahme unterstützt du soziale Sportprojekte von Laureus Schweiz, die Kindern und Jugendlichen durch Sport neue Perspektiven eröffnen. Ein Erlebnis für dich mit Wirkung für andere. Deinen Platz jetzt sichern

Coaching durch Menschen, die Sportgeschichte geschrieben haben

Der Sport for Good Day bringt ein breites Feld von Laureus-Botschafterinnen und -Botschaftern zusammen. Mit dabei sind auch Stars wie Nicola Spirig (Triathlon), Alain Sutter (Fussball), Max Heinzer (Fechten), Gian Simmen (Snowboard), Conny Kissling (Skiakrobatik), Mario Gyr (Rudern), Petra Klinger (Sportklettern), Lara Dickenmann (Fussball) und Sarah van Berkel (Eiskunstlauf) – Weltmeister, Olympiasiegerinnen, Champions. Sie leiten, begleiten, erklären. Immer mit dem Ziel, das Beste aus den Teilnehmenden herauszuholen, ohne Druck, aber mit Präsenz. Die einen cruisen mit dem Segelboot über den See, andere jagen den Puls auf dem Üetliberg nach oben.

Jede Disziplin hat ihren eigenen Rhythmus, aber das Herz schlägt im selben Takt.

Viele Teilnehmende kommen, um etwas für sich zu tun. Doch wer ehrlich ist, geht mit mehr nach Hause, als er erwartet hat. Denn was die wenigsten vor Ort aktiv aussprechen, ist trotzdem allen klar: Mit der eigenen Teilnahme wird etwas unterstützt, das weit über den Tag hinaus wirkt. Die Einnahmen des Sport for Good Day fliessen direkt in Programme von Laureus Schweiz, die Kinder in der Schweiz durch Sport fördern und stärken.

Laureus-Botschafter und -Supporter nach der gemeinsamen Radtour im Vorjahr. Foto: zvg

«Sport gibt Kindern viel mehr als Bewegung», sagt Huggel. «Er schenkt ihnen Selbstvertrauen, Freunde und die Erfahrung, dass man gemeinsam alles schaffen kann.»

Die meisten fahren ab mit müden Beinen, aber wachem Kopf. Und dem Gefühl, dass Bewegung manchmal dort beginnt, wo man selbst den ersten Schritt wagt.

Doch der Sport for Good Day endet nicht auf dem Platz oder auf dem Bike. Am Abend treffen sich alle Teilnehmenden im «Fischers Fritz» direkt am Zürichsee. Dort wird angestossen, gelacht, erzählt und weitergebaut an dem, was diesen Tag besonders macht: echte Begegnungen, neue Impulse und ein Gefühl von Gemeinschaft, das noch lange nachklingt.