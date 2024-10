Ada stellt Dr. Google in den Schatten

Es ist spät abends, du sitzt bequem auf dem Sofa und fühlst dich immer unwohler. Ein Kratzen im Hals, leicht erhöhte Temperatur, ein Ziehen im Rücken. Dr. Google weiss Rat, oder? Schnell tippst du deine Symptome ins Suchfeld, nur um festzustellen, dass die Ergebnisse deine Sorge eher verstärken. Begriffe wie «schwere Infektion» oder «chronische Krankheit» fliegen dir um die Ohren, obwohl es vielleicht nur eine einfache Erkältung ist.

Statt Panik durch unzuverlässige Internetsuche gibt dir der Symptomchecker Ada im Kundenportal der Groupe Mutuel eine verlässliche, erste Einschätzung deiner Symptome – beruhigend und auf Fakten basierend. Egal ob Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder andere Beschwerden – das Tool kennt über 10'000 Symptome und Risikofaktoren sowie 3600 Erkrankungen. «In einer Zeit, in der immer mehr Menschen auf Dr. Google zurückgreifen und gleichzeitig ein zunehmender Mangel an Hausärzten herrscht, bietet dieser digitale Ansatz eine sofortige und verlässliche Hilfestellung», sagt Nicolas Höfler, Leiter Digitale Services und Ökosystem der Groupe Mutuel. «Der Symptomchecker basiert auf den neusten medizinischen Studien, wird kontinuierlich aktualisiert und bietet dank der Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz eine hohe diagnostische Genauigkeit.»

Die Nutzung von Ada ist denkbar einfach: Nach dem Öffnen im Kundenportal wirst du Schritt für Schritt durch eine Reihe von Fragen geführt, die dir helfen sollen, deine Symptome zu beschreiben. Ada kombiniert medizinisches Wissen mit intelligenten Algorithmen, um dir schnell und präzise mögliche Ursachen aufzuzeigen – egal ob es sich um eine Erkältung oder etwas Ernsteres handeln könnte. Je detaillierter deine Antworten auf die gestellten Fragen, desto präziser fällt die Prognose aus.

Ada ersetzt keine Ärztin und keinen Arzt, aber die App hilft, die richtige Entscheidung zu treffen – ohne die Angst, die oft mit einer oberflächlichen Internetsuche einhergeht.

Magenschmerzen entpuppen sich als Verdauungsstörungen

Groupe-Mutuel-Kunde Sergio hat Ada kürzlich in seinem Kundenportal aufgerufen, als er nach dem Zmittag ungewöhnliche Magenschmerzen verspürte. «Ich war besorgt, wollte aber nicht direkt in die Notaufnahme eilen und nutzte deshalb das Tool», erzählt der junge Mann. «Ich musste eine Reihe detaillierter Fragen zu meinen Symptomen und meiner Krankengeschichte beantworten und erhielt nach nur wenigen Minuten eine mögliche Diagnose, die mich beruhigte.» Laut Ada handelte es sich wahrscheinlich um leichte Verdauungsstörungen. «Dank Ada konnte ich die Situation zu Hause in Ruhe bewältigen. Ich kann den Symptomchecker jedem wärmstens empfehlen, wenn es um eine schnelle erste Beurteilung geht.»

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitsbereich hat das Potenzial, uns schneller und präziser Antworten auf gesundheitliche Fragen zu geben. Ob für einfache Alltagsbeschwerden oder als erste Orientierung bei ernsteren Symptomen – Ada bietet eine innovative und hilfreiche Ergänzung zu bestehenden Gesundheitsdiensten und ist 24/7 verfügbar. Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, greif einfach zuerst zu deinem Smartphone.