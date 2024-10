Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Groupe Mutuel

Es ist Montagmorgen. Du hast ein paar Minuten zwischen zwei Meetings und denkst: «Ich müsste jetzt wirklich mal diese Arztrechnungen einreichen.» Der Stapel auf dem Schreibtisch wächst, und du weisst, es ist längst überfällig. Doch beim Gedanken an Formulare und den Gang zur Post verdrängst du deinen Plan schnell wieder. Kommt dir das bekannt vor?

Dank dem Kundenportal der Groupe Mutuel ist nun Schluss mit Papierchaos und der ewigen Suche nach Dokumenten. Alles, was du für deine Krankenversicherung brauchst, passt ab sofort in deine Hosentasche. Einfach die Rechnung mit dem Smartphone fotografieren, im Kundenportal hochladen und abschicken. Das dauert weniger als zwei Minuten.

Versichertenkarte immer dabei, auch wenn sie zu Hause liegt

Dann ist da auch noch die nervige Sache mit der Versichertenkarte. Man hat sie immer dann nicht dabei, wenn man sie braucht. Egal ob beim Arztbesuch oder in der Apotheke – in den entscheidenden Momenten ist sie auf mysteriöse Weise verschwunden. Mit der Groupe-Mutuel-App gehört das der Vergangenheit an. Die Karte deiner Grundversicherung ist jetzt immer auf deinem Smartphone verfügbar – nicht nur die eigene, sondern auch die der ganzen Familie. «Es ist praktisch, in der Apotheke alle Versichertenkarten meiner Familie auf dem Smartphone zu haben», sagt Kundin Sylvie.

Dein Kundenportal Über die App der Groupe Mutuel oder das Onlineportal erledigst du deine Angelegenheiten rund um die Krankenversicherung ganz einfach, wo und wann du willst. Mach dir das Leben einfacher mit deinem Kundenportal: Scannen und sofortiges Einreichen deiner Rechnungen

Ansicht deiner Dokumente und Rückerstattungen

Anpassung deiner Verträge und Kundendaten

Was zahle ich, was bekomme ich zurück?

Hast du dich auch schon mal gefragt, wie viel du von deiner Franchise eigentlich schon bezahlt hast? Oder warst du dir unsicher, ob die Rückerstattung angekommen ist? Diese Fragen gehören mit dem Kundenportal der Groupe Mutuel ebenfalls der Vergangenheit an. Hier hast du alle wichtigen Informationen auf einen Blick: Deinen aktuellen Franchise-Status, den Selbstbehalt, die letzten Rückerstattungen – alles ist sauber aufgelistet und leicht verständlich. Keine lästigen Anrufe mehr bei der Versicherung, um sich Klarheit zu verschaffen. «Die App ist total praktisch, um rasch nachzuschauen, wenn ich eine Benachrichtigung erhalten habe. Auch finde ich im Nu etwa die Infos über meine Krankenkasse, die ich nicht auswendig weiss, zum Beispiel über meine Versicherungsdeckung», sagt Kundin Noomi.

Der kleine Gesundheitshelfer in der Tasche

Ein weiterer Pluspunkt des Kundenportals: Ada, der digitale Gesundheitsbegleiter, gibt dir bei Krankheitssymptomen erste Einschätzungen. Wir sind alle schon mal mitten in der Nacht aufgewacht, haben uns unwohl gefühlt und gefragt, was es wohl sein könnte. Die von Ärztinnen und Ärzten entwickelte Ada-Technologie hilft dir, deine Symptome besser zu verstehen und die nächsten Schritte zu bestimmen.

Für den Alltag gemacht

Das Kundenportal von Groupe Mutuel ist kein technisches Gimmick, sondern eine echte Erleichterung für den Alltag. Es hilft, den Papierkram hinter sich zu lassen, Rechnungen blitzschnell einzureichen, die Versichertenkarte immer dabeizuhaben und den Überblick über die eigenen Kosten zu behalten. Wir alle haben im Alltag genug um die Ohren. Da ist es eine grosse Erleichterung, wenn man die Dinge, die einen oft nerven, einfach in den Griff bekommt. Ob im Wartezimmer beim Arzt, auf Reisen oder ganz entspannt zu Hause: Deine Krankenversicherung ist jetzt immer nur einen Klick entfernt.