So bleiben deine Augen länger scharf

Wie gesund die Augen bleiben, kann teilweise beeinflusst werden.

1 Eine richtige Ernährung

Wer sich immer gesund ernährt, der schafft eine ausgezeichnete Grundlage für jeden Bereich seines Lebens – und das gilt auch für die Sehkraft. Gesunde Fette (wie Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch vorkommen) beugen einer Makuladegeneration vor, einer Gruppe von Augenkrankheiten, die zu einer Sehbehinderung oder sogar Blindheit führen kann. Neben Fisch enthalten auch Avocados, Olivenöl, Kokosöl, Nüsse und Samen gesunde Fettsäuren.

2 Arbeitsplatz und 20/20/20-Regel

Viele Berufe erfordern es, dass man teils stundenlang auf einen Computerbildschirm starrt und obwohl Technologie uns das Leben in vielerlei Hinsicht erleichtert, droht hier die Gefahr, dass man seinen Augen schadet. Diese brauchen immer wieder eine Pause vom Bildschirm. Du folgst am besten der sogenannten 20/20/20-Regel: Schaue alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf einen Gegenstand der 20 Fuss (also rund 6 Meter) entfernt ist. Das sorgt für einen entspannteren Blick.

3 So gefährlich ist Rauchen

Wer glaubt, dass Zigaretten den Augen nichts anhaben können, der irrt. Die Lungen leiden beim Rauchen zwar am meisten, allerdings wirkt sich das Nikotin auch negativ auf die Sehkraft aus. Studien zufolge ist bei Rauchern das Risiko, dass sie im Alter erblinden, viermal höher als bei Nichtrauchern. Tu deinen Augen einen Gefallen und lass die Finger vom Glimmstängel!

4 Schutz vor Sonnenstrahlen

Gefährliche UV-Strahlen schaden nicht nur der Haut, sondern auch den Augen. Wer diese vor Erkrankungen schützen möchte, sollte also vor allem (aber nicht nur!) im Sommer eine Sonnenbrille tragen. Besonders effektiv sind Modelle mit der Schutzstufe UV 400.