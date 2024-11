Auf einen Blick Augenalterung verlangsamen durch Prävention und Vitalstoffe

Vermeiden von Rauchen und UV-Licht schützt die Augen

Glückspost

Die Farbenpracht blühender Blumen geniessen, Kleingedrucktes lesen können oder im Dunkeln Kontraste wahrnehmen: Was junge Augen mühelos schaffen, kann mit zunehmendem Alter zu einer Herausforderung werden. Denn wie alle anderen Organe unterliegen auch unsere Augen einem Alterungsprozess, der die Sehkraft schmälert.

Erste Veränderungen machen sich in der Regel ab Mitte 40 bemerkbar, wenn es zunehmend Mühe macht, Gegenstände oder Texte in der Nähe scharf zu sehen. Was viele nicht wissen: Das Altern unseres Sehorgans lässt sich zwar nicht verhindern, wohl aber verlangsamen. Mit gezielter Prävention.

Dazu zählt einerseits das Vermeiden von Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck oder zu viel UV-Licht, da es die Linse und die Netzhaut der Augen schädigen kann. Bei starkem Sonnenlicht ist es deshalb immer gut, eine Brille mit hochwertigem UV-Filter zu tragen.

Vitamin A und Omega-3-Fettsäuren für gutes Sehen

Andererseits sind unsere Augen lebenslang auf Vitalstoffe angewiesen, angefangen beim klassischen «Augenvitamin» Vitamin A, das gegen Nachtblindheit hilft. Für scharfes Sehen und die Farbwahrnehmung sind die pflanzlichen Carotinoide Lutein und Zeaxanthin zuständig. Die Einnahme der Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure (DHA) wiederum sorgt für den Erhalt der Sehkraft.

