Nach der OP zu beachten

In den ersten Tagen die Augen gut mit Tropfen benetzen und nicht die Augen reiben Eine Sonnenbrille hilft in der ersten Zeit gegen die etwas erhöhte Lichtempfindlichkeit Je nach OP-Methode in den ersten ca. 3 bis 4 Tagen nicht lesen, fernsehen, das Handy benutzen oder am Computer arbeiten, um die Augen möglichst zu schonen Je nach OP-Methode in den ersten Tagen nicht Auto fahren Je nach Verfahren eine bis drei Wochen mit Sport pausieren Grundsätzlich in der ersten Zeit Orte mit Staub und Durchzug meiden In den ersten drei Wochen auf Augen-Make-up, Bäder, Spa- und Saunabesuche verzichten, Gesicht beim Duschen nicht direkt unter den Wasserstrahl halten