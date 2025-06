Sonnencreme nur auf freie Körperstellen aufzutragen, reicht oft nicht. Dermatologin Marianne Meli erklärt, welche Textilien wie gut vor UV-Strahlen schützen. Und was geschieht, wenn sie nass werden.

Ob dieser Mann auch unter dem T-Shirt Sonnencreme aufgetragen hat? Foto: Getty Images

Welche Kleidung bietet den besten Sonnenschutz?

Den besten Sonnenschutz böten Kleider aus Kunstfasern wie Polyester, Nylon, Elastan oder Viskose, sagt Marianne Meli (43), ärztliche Leiterin für Dermatologie und Venerologie der Dermanence-Praxen in Zürich. «Kunstfasern lassen sich dichter verweben als Baumwolle, Leinen oder Seide. Dadurch fangen sie mehr UV-Strahlung ab.» Nebst der Faserart komme es auf die Farbe der Kleider an, sagt die Expertin: «Schwarzer Stoff schützt besser als weisser.» Der Grund: Das Sonnenlicht werde von dunklen Farbpigmenten absorbiert. Helle Farbpigmente im Stoff reflektieren das Licht. «UV-Strahlen gelangen dann immer noch auf die Haut, was zu Schädigungen führen kann.»