Anstieg von über 4 Prozent
So erklärt Baume-Schneider die höheren Prämien

Im Jahr 2026 steht ein weiterer Prämienschock bei den Krankenkassen bevor. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gibt heute bekannt, wie stark die Beiträge steigen werden.
Publiziert: 15:39 Uhr
