Challenge angenommen und geschafft: Jan Seven Dettwyler bei seinem spontanen Auftritt in Paris.

Darum gehts Jan Seven Dettwyler stellt sich der Challenge, ein spontanes Konzert in Paris zu spielen

Der Schweizer Musiker setzt auf finanzielle Weitsicht und Planung

Jan Seven Dettwyler ist immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Auch nach mehr als 1000 Konzerten im In- und Ausland, regelmässigen TV-Shows («Sing meinen Song») und zahlreichen Kollaborationen mit internationalen Stars lässt er sich auf Neues ein. So hat er sich entschieden, seinen Künstlernamen Seven mit seinem richtigen Namen zu ergänzen und auf Deutsch zu singen.

Innovation und Weiterentwicklung sind sein Antrieb – musikalisch, persönlich und strategisch. Darum zögert Jan nicht, als er mit einer spontanen Challenge der radicant-Bank konfrontiert wird, deren Markenbotschafter er ist: «Schaffst du es, morgen im Ausland ein Konzert zu spielen?»

Ohne lange Planung, ohne Management, nur mit minimalem Equipment und seinem Gitarristen Raphael Jakob will er sich der Herausforderung stellen. Dabei vertraut Jan auf seine Kreativität, sein Netzwerk und seine unerschütterliche Überzeugung, dass gute Musik überall eine Bühne findet.

Raus zu den Menschen

Liveshows sind für den 46-Jährigen alles. Streaming und Plattenverkäufe sind Teil des Spiels, aber echte Magie entsteht vor Publikum. Deshalb heisst es für Jan: raus zu den Menschen, rauf auf die Bühne, neue Orte entdecken. Mit jeder Show erweitert er seinen Horizont, testet Grenzen aus und pusht sich selbst immer weiter.

Paris wird rasch als Ziel auserkoren: Es ist in einem Tag machbar und dennoch weit weg von der heimischen und sprachlichen Komfortzone. So können Sänger und Gitarrist stressfrei mit dem TGV hinfahren und haben im Zug vier Stunden Zeit, um sich auf den spontanen Gig vorzubereiten. Die Bahntickets bucht er online, in der gebührenfreien Zahlung mit Debitkarte von radicant ist die Reiseversicherung inklusive. Für den Fall der Fälle ist er abgesichert.

Nachdem sie bei den ersten Bars vergeblich anfragen, gibts spontan Strassenmusik mit dem Eiffelturm als Kulisse. Danach geht die Suche nach einem Konzertort weiter. In der Caféothèque dürfen die beiden spielen. Dort finden regelmässig Jams statt und auch Jan und Raphael finden dort ihr Publikum.

Strategie und Sicherheit im Showbusiness

Auch wenn auf den ersten Blick Showbusiness und Sicherheit nicht zusammenpassen. Jan Seven Dettwyler weiss, dass Erfolg auch bedeutet, klug zu planen. Kreativität und strategisches Denken gehen bei ihm Hand in Hand. Deshalb setzt er, trotz Spontanität, auch auf finanzielle Weitsicht.

Das beginnt bei der Wahl seiner Bank. Als Musiker, der regelmässig im Ausland unterwegs ist, wählt er eine Debitkarte, ohne Gebühren und versteckte Aufschläge. Gleichzeitig kann er in Unternehmen mit positivem Impact investieren.

Gerade als selbständiger Musiker kümmert er sich auch um die private Vorsorge: «Das macht immer Sinn und nicht erst, wenn du 50 bist», erklärt Jan in Paris. Mit der Säule 3a sichert er sich die finanzielle Zukunft und kann dabei von Steuervorteilen profitieren und erst noch das Geld für sich arbeiten lassen. Oder wie Jan sagt: «Das Geld kann für einmal auch alleine für mich Musik machen.»

Finanzielle Freiheit

Für den Schweizer Musiker gehts bei Finanzfragen nicht um Einschränkung, sondern um Freiheit – die Freiheit, genau dann am richtigen Ort zu sein, wenn sich die Chance bietet. Dass er dabei auf eine Bank setzen kann, die seine Denkweise versteht und ihn unterstützt, macht den Unterschied.

Um 21.00 Uhr ist Jan wieder zurück in Zürich, «Challenge completed», stellt Jan zufrieden fest.

Das spontane Konzert Paris war nur der Anfang. Wohin die Reise als Nächstes geht? Offen. Fest steht: Jan Seven Dettwyler bleibt in Bewegung. Immer bereit für die nächste Challenge.

