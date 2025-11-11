Am 11. November findet der Singles' Day statt. Auch dieses Jahr konzentriert er sich auf das Online-Geschäft. Mit diesem Trick sichert man sich die besten Schnäppchen.

Der Auftakt zu einer Reihe von Shopping-Tagen steht kurz bevor: Der Singles' Day findet am 11. November statt. Er läutet damit eine Reihe von Schnäppchen-Tagen wie Black Friday und Cyber Monday ein. Auch in der Schweiz wird der Anlass immer populärer.

Laut der Plattform Singlesdayschweiz.ch wird der Singles Day jedes Jahr bekannter. Was man schon jetzt weiss: Vor Black Friday ist der Singles' Day der weltweit umsatzstärkste Einkaufstag.

Mehr Aktionen denn je

Der Singles' Day funktioniert sehr ähnlich wie Black Friday. An einem Tag bieten diverse Händler ausserordentliche Schnäppchen an. Doch der Ursprung des Singles' Day ist nicht etwa in den USA. Der Trend stammt aus China. Im Land mit vielen Singles wurde der 11. 11. ganz bewusst gewählt.

Die vielen Einsen stellen die Singles gleich symbolisch dar. Seit 1993 breitet sich der Trend auf der ganzen Welt aus. In der Schweiz hat etwas mehr als die Hälfte der Personen schon einmal vom besagten Tag gehört.

Weniger teure Einkäufe als bei Black Friday

Mit diesem Rabatt-Tag wird die Sache für Konsumenten und Händler nicht einfacher. Soll man als Käufer bereits am 11. zuschlagen oder die nächste Rabattschlacht abwarten? Die gleiche Frage stellt sich auch den Händlern. Fakt ist: Um nicht später im Monat in der Fülle von Angeboten unterzugehen, werden viele Händler auf den Singles' Day gehen. Zumal dann Konsumenten noch ausreichend Geld auf dem Konto haben.

Der Online-Trick

Weil sich im Online-Handel die Angebote um Mitternacht aufschalten, sind dann die besten Angebote zu erwarten. Um Mitternacht wird auch bekannt, welche Händler dieses Jahr mitmachen und besondere Angebote freischalten. So kann man sich die besten Deals schnappen, während alle anderen noch schlafen.