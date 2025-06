1/7 Auch wer keinen eigenen Garten hat, kann selber Kräuter zuhause anpflanzen. Foto: shutterstock

Darum gehts Kräuter sorgen für besondere Geschmacksnote und sind gesünder in frischer Form

Eigener Kräutergarten auf der Fensterbank möglich, sonniger Standort wichtig

Corine Turrini Flury

Kräuter sorgen für die besondere Geschmacksnote auf der Pizza, in Pasta- oder Salatsaucen, aber auch in beliebten Smoothies. Vorzugsweise wird für die Zubereitung frisches Grünzeug verwendet. Das ist gesünder, und die Kräuter sind dann aromatischer.

Wer keinen Garten hat, muss nicht auf frische Kräuter verzichten – auch nicht im Winter. Für den eigenen kleinen Kräutergarten in der Wohnung reicht ein sonniger und heller Standort, wie beispielsweise die Fensterbank. Wichtig: Unter den Kräutern sollte sich keine Heizung befinden.

Ob in hängenden kleinen Töpfen, dekorativen Terrakotta-Übertöpfen, in Papiertüten, geflochtenen Körbchen oder Holzkisten, frische Kräuter sind in der Küche oder im Wohnzimmer ein wohlriechender und dekorativer Blickfang.

Richtigen Standort wählen

Kräuter wie Thymian, Basilikum, Dill, Oregano, Schnittlauch, Petersilie, Pfefferminze, Zitronenmelisse oder Kresse eignen sich gut für das Aufziehen auf der Fensterbank. Dafür braucht es nährstoffreiche Aussaaterde, passende Pflanzengefässe und Saatgut aus dem Gartencenter. Letzteres wird gemäss der Packungsanleitung angepflanzt und an einem passenden, hellen Standort in der Wohnung positioniert.

Der Standort und die Raumtemperatur können je nach Kraut variieren. Nicht alle Kräuter mögen beispielsweise direktes Sonnenlicht. Die Erde sollte immer feucht gehalten werden, aber keinesfalls sollte sich Staunässe bilden. Nach rund zwei Wochen werden bereits einige der jungen Pflänzchen sichtbar. Wenn zu dicht angesät wurde, sollte nach etwa einem Monat pikiert werden. Alle paar Wochen brauchen die Kräuter zudem organischen Dünger. Eierschalen oder Kaffeesatz eignen sich dafür beispielsweise gut.

«Do it yourself» für Kinder und Einsteiger

Kinderleicht lässt sich beispielsweise Kresse anpflanzen. Dafür braucht es nur Samen, eine flache Schale und Watte. Die Schale wird mit Watte ausgelegt, die Samen darauf gestreut und dann mit Wasser begossen. Täglich etwas Wasser nachgiessen, und schon nach wenigen Tagen spriessen die Sprossen.

Nach etwa fünf Tagen kann mit einer Schere so viel Kresse wie gewünscht abgeschnitten werden. Auf Brot oder Crackers mit Frischkäse, abgeschmeckt mit wenig Kräutersalz und etwas Pfeffer, gibt die eigene Kresse-Ernte ein gesundes Znünibrot für Kinder.

Kräuter im Topf kaufen

Wem das Anpflanzen von Kräutern zu mühsam ist, der kann auch bereits fertige Küchenkräuter wie Schnittlauch, Petersilie oder Basilikum im Topf kaufen. Empfehlenswert ist es, auf Bio zu setzen.

Die Lebensdauer von Kräutern aus dem Supermarkt ist bescheidener. Sie sind meist eng in kleine Töpfe gepflanzt und nehmen sich so gegenseitig Platz und wichtige Nährstoffe weg. Werden sie aufgeteilt in zwei bis drei ausreichend grosse Töpfe, lässt sich deren Lebensdauer etwas verlängern.