So schneidest du Peterli, Basilikum und Co. richtig

Valentin Rubin Redaktor Service

Wer seine Küchenkräuter richtig zuschneidet und erntet, regt das Wachstum der Pflanzen an und kann über den ganzen Sommer mehr davon ernten. Wie Schnittlauch, Rosmarin, Basilikum, und Co. am besten geschnitten werden, weiss Gudrun Ongania, Gründerin und Geschäftsführerin der Urban-Gardening Firma Veg and the City. Ihre Tipps für eine reichhaltige Ernte der beliebtesten Küchenkräuter.