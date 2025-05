Werden eure Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon krank oder von Schädlingen befallen, brauchen sie den richtigen Schutz. Aber was genau hilft dabei am besten? Ein Überblick.

Sarah Fasolin

Pflanzen gehts wie Menschen: Je stärker sie sind, desto grösser ist ihre Abwehr gegen alles, was krank macht. Sind sie gestresst, weil sie an einem ungünstigen Standort stehen, zu wenig oder zu viel Nährstoffe oder Wasser zur Verfügung haben, werden sie leichter von Schädlingen und Krankheiten befallen. Auch gesunde Pflanzen können Krankheitserregern oder Parasiten zum Opfer fallen. Im Hausgarten sind biologische Methoden je länger je mehr Standard. Biologische Präparate bauen sich innert weniger Tage ab und belasten weder die Pflanze noch die anderen Lebewesen in der Umgebung. Wir zeigen die häufigsten Krankheiten und Schädlinge im Garten und die biologischen Abwehrmethoden, die sich in der Praxis am besten bewährt haben:

1 Problem:Schnecken & Co. haben Gemüse zum Fressen gern

Vorgehen: Die häufigsten Schädlinge im Gemüsebeet lassen sich am besten mechanisch abwehren. Schneckenzäune oder Schneckenkragen zum Schutz der Setzlinge. Kulturschutznetze, um Lauchmotte und Kohlweisslinge gar nicht erst an die Pflanze heranzulassen. Beachten Sie beim Kauf des Netzes, dass die Maschengrösse kleiner als ein Millimeter ist.

2 Problem:Krautfäule bei den Tomaten lässt die Pflanze faulen

Vorgehen: Tomaten nie dem Regen aussetzen oder mit der Giesskanne über die Blätter brausen. Befallene Pflanzenteile entfernen und die restlichen Blätter mit einem Gemisch aus 50% Milch und 50% Wasser spritzen.

3 Problem:Apfelwickler und Kirschenfliege, deren Maden sich in die Früchte bohren

Vorgehen: Gegen den Apfelwickler ist das im Obstbau sehr häufig eingesetzte biologische Insektizid «Madex2» äusserst wirksam. Wichtig ist, dass es zum richtigen Zeitpunkt gespritzt wird. Gegen die Kirschenfliegen helfen Leimfallen, die Mitte Mai bis Mitte Juli im Baum aufgehängt werden.

4 Problem:Rutenkrankheiten und Himbeerkäfer bei Sommerhimbeeren

Vorgehen: Am besten auf Herbsthimbeeren umstellen, die viel robuster und einfacher in der Pflege sind. Wer trotzdem bei den Sommerhimbeeren bleiben möchte, hängt ab Mitte April Himbeerkäfer-Fallen zu den Himbeeren.

5 Problem:Dickmaulrüssler, dessen Larven an vielen Zier-, aber auch Gemüsepflanzen fressen

Vorgehen: Bei starkem Befall können die Pflanzen absterben. Anfang April bis Anfang Juni in Wasser gelöste Fadenwürmer giessen, die im Boden die Dickmaulrüsslerlarven suchen und eliminieren.

6 Problem:Die Raupen des Buchsbaumzünslers, die die Buchspflanze in kurzer Zeit abfressen

Vorgehen: Das biologische Präparat «Delfin» bekämpft die Raupen, schont aber andere Insekten wie Bienen und Hummeln. Wichtig ist, dass das Mittel nur bei Temperaturen von mindestens 12 Grad gespritzt wird und die Behandlung regelmässig wiederholt wird.

7 Problem:Die häufigste Krankheit im Rosengarten: Sternrusstauz

Vorgehen: Das ist ein Pilz, der Blätter schwarz werden und absterben lässt. Beim Rosenkauf unbedingt resistente Sorten wählen, denn ein biologisches Bekämpfungsmittel existiert bis jetzt noch nicht.

