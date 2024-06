Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Bis die Schweiz am Samstag gegen Italien spielt, müssen sich die Fans anderweitig beschäftigen.

Jana Giger Redaktorin Service

Manche greifen schon fast automatisch zur Fernbedienung, andere geniessen die ausgelassene Stimmung an den Public-Viewings: Die EM bestimmt aktuell den Sommer vieler Schweizerinnen und Schweizer. Jetzt stehen aber zwei Abende ohne Fussball an, die es gilt, zu überstehen. Wer nicht weiss, was er ohne das Mitfiebern, Zittern und Feiern tun kann, findet hier Alternativen.

1 Baden gehen

Die schönen Tage sind rar diesen Sommer, deshalb lohnt es sich, die regenfreien Stunden zu nutzen. Am Donnerstag und Freitag bleibt es glücklicherweise mehrheitlich trocken und die Temperaturen liegen bei knapp 30 Grad. Worauf wartet ihr also noch? Badesachen einpacken und ab in die Badi oder an den See nach der Arbeit!

2 Date-Night

Unbehelligt von wichtigen Toren können sich Paare einen gemütlichen Abend auf dem Balkon machen und über etwas anderes reden als die neusten Spielergebnisse. Wer lieber ausgehen will, findet in den Bars bestimmt besser Platz, als wenn die hartgesottenen Fussballfans um den besten Platz vor dem Bildschirm kämpfen.

Endlich mal wieder Zeit für Zweisamkeit!

3 Coiffeur-Besuch

In den letzten zwei Wochen mussten wahrscheinlich viele Fussballfans die weniger wichtigen Dinge vernachlässigen. Wer keine Zeit hatte, zum Coiffeur zu gehen, könnte jetzt während der fussballfreien Tage spontan einen Termin buchen. Mit einer neuen Frisur in den Achtelfinal zu starten, kann ja nur ein gutes Omen sein für die Schweizer Nati, oder?!

4 Film- oder Kinoabend

Wer sich aktuell vor dem Bildschirm am wohlsten fühlt, kann zur Abwechslung während eines Film- oder Kinoabends Spannung erleben, anstatt während eines hitzigen Spiels. Am Donnerstagabend läuft auf VOX beispielsweise «The Da Vinci Code» und im Kino ist der amerikanische Thriller «The Bikeriders» mit Tom Hardy (46) und Austin Butler (32) zu sehen. Der Film spielt in den 1960er-Jahren und handelt vom Aufstieg und Fall eines fiktiven Outlaw-Motorradclubs in den USA.

5 Früh ins Bett gehen

Was seit dem 14. Juni ebenfalls zu kurz kam: Schlaf! Wer nach einem Spiel gefeiert hat oder und durch hupende Autos vom Einschlafen abgehalten wurde, kämpft wahrscheinlich damit, wach zu bleiben beim Arbeiten. Höchste Zeit, ausnahmsweise mal wieder vor 23 Uhr ins Bett zu gehen und mehr als sechs Stunden zu schlafen.

Mal wieder in Ruhe und früh schlafen gehen: Das ist während der EM-Pause möglich.

6 Wellnessen

Mitfiebern braucht viel Energie. Mit ein paar Stunden Entspannung im Thermalbad kannst du deine Batterien bestimmt wieder aufladen. Im Sommer ist es dort meistens nicht so voll wie im Winter und manche Thermalbäder haben sogar vergünstigte Eintrittspreise oder andere Sommerangebote.

7 Sport machen

Die Ausrede, dass man ein spannendes Spiel auf keinen Fall verpassen darf, zieht heute und morgen nicht. Es ist Zeit, Fitness zu machen oder eine Runde Joggen zu gehen. Ja, es braucht Überwindung, aber wenn derzeit unsere Nati auf dem Rasen alles gibt, können wir das auch. Und vergesst die positiven Effekte nicht: Der Körper schüttet Glückshormone aus und verbrennt Kalorien.

8 Grill putzen

Den Rost von eingetrockneten Fettresten zu befreien, ist mühsam. Wenn du dich jetzt dazu überwindest, kannst du beim nächsten Barbecue direkt mit einem sauberen Grill starten. Es dauert weniger als 90 Minuten und wer kein passendes Putzmittel zu Hause hat, kann eine Zitrone und Salz verwenden. So gehts: Eine halbe Zitrone mit der Schnittfläche in einen Teller mit Salz drücken, dann die Zitrone auf eine Gabel stecken und mit der Schnittfläche über den Rost reiben.

Du wirst froh sein, wenn du am nächsten Grillabend weniger vorbereiten musst.

9 Haushalten

Stapelt sich eure dreckige Wäsche im Bad? Müsste ein grosser Kleiderberg geglättet werden? Auch mühsame Aufgaben könnt ihr an den spielfreien Abenden erledigen. Nur schon, damit ihr euch danach gut fühlt und etwas von der To-do-Liste streichen dürft.

10 Spielabend vom Samstag planen

Die Schweiz spielt am Samstag um 18.00 Uhr gegen Italien. Damit du spätestens beim Anpfiff parat bist, lohnt es sich, den Abend bereits früh zu planen. Hier findest du zur Erinnerung eine Liste mit Public Viewings in der Schweiz – inklusive der Information, welche überdacht sind.