Survival-Abenteuer in der Natur sind beliebt. Eine grosse Herausforderung besteht darin, nicht zu verdursten. Survival-Experte Markus Lusser erklärt, wie man Wasser in der Wildnis trinkbar macht und welche Gefahren dabei lauern.

Jana Giger Redaktorin Service

Weg vom Bildschirm, raus in die Natur. Das wollen viele Menschen. Seit der Pandemie steigt das Interesse an Survival-Kursen, in denen man lernt, Feuer zu machen, Nahrung zu finden und einen Unterschlupf zu bauen. Diese Neugier auf das Leben in der Wildnis wecken auch Survival-Shows wie «7 vs. Wild», die Anfang Oktober mit der neuen Staffel an den Start geht.

Ein wichtiger Teil beim Überleben in der Natur ist das Thema Wasser. Welches kann man trinken und wie filtert man Schadstoffe heraus? Markus Lusser (33), der vor 15 Jahren die Survival-Schule «How to Survive» mit Sitz in Uezwil AG gegründet hat, erklärt die wichtigsten Punkte im Umgang mit dem knappen Gut.