Wer eine Stadt entdecken will, tut das am besten zu Fuss. So hast du die Freiheit, dorthin zu gehen, worauf du Lust hast. Urban Hiking eröffnet neue Perspektiven und verbindet Abenteuer und Bewegung.

Wer Städte entdecken will, geht besser zu Fuss. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Bewegung, sondern auch um Ausdruck. Stadtwandern ist mehr als ein Trend: Es ist ein Lebensgefühl. Die urbane Umgebung mit entspanntem Tempo erleben, zwischendurch Pause machen, die Beine ausstrecken, Menschen beobachten. Und dann weiterziehen – leichtfüssig, stilsicher, spontan.

Wer dabei seine gewohnten Routen verlässt und nicht einfach den schnellsten Weg von A nach B wählt, kann sogar die eigene Stadt mit neuen Augen sehen. Ob durch versteckte Gassen, entlang von Graffitiwänden oder über Brücken, die man sonst nur im Vorbeifahren kennt: Hiking geht überall. In der Stadt erst recht.

Also einfach mal zwei Stationen früher aus dem Bus oder Tram steigen. Am Feierabend auf neuen Pfaden den Heimweg unter die Füsse nehmen. Und wie könnte man sich lieber motivieren, als in Schuhen, die nicht nur performen, sondern auch gut aussehen? Denn wer urban unterwegs ist, will sich nicht zwischen Komfort und Coolness entscheiden müssen.

Urban Hiking ist ein Lebensgefühl

Wer sagt, dass man nur in den Bergen wandern kann? Gerade mal 15 Tage im Jahr sind wir im Schnitt auf Wanderwegen unterwegs. Viel häufiger bewegen wir uns zu Fuss in der Stadt – ganz nebenbei und oft unterschätzt. Schon ein ausgedehnter Shoppingtrip, ein Samstag mit Freundinnen und Freunden am Streetfood-Festival oder ein Feierabendspaziergang durch den Park: All das kommt einer kleinen Wanderung schon ziemlich nahe.

Wer unterwegs feststellt, dass der Trubel zu viel wird, hat in der Schweiz fast immer die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten in die Natur zu entfliehen. Die Nähe von Stadt und Land ist ein Geschenk, das sich nur zu Fuss richtig auskosten lässt.

Zu Fuss gehen ist gesund

Das Spazieren, Wandern und Laufen gehören zu unserem Alltag. Laut einer Studie der Universität Stanford aus dem Jahr 2017 legen Menschen in der Schweiz im Schnitt 5500 Schritte pro Tag zurück. Damit liegen wir zwar leicht über dem europäischen Durchschnitt – aber weit entfernt von den 10’000 Schritten, die gerne als Richtwert genannt werden. Interessant dabei: Diese willkürlich gewählte Zahl stammt ursprünglich aus einer japanischen Werbekampagne von 1964 und hält sich seither hartnäckig als Empfehlung.

Heute zeigen wissenschaftliche Studien: Es geht nicht um ein fixes Ziel, sondern um Regelmässigkeit und Motivation. Es geht nicht darum, sich sportlich zu fühlen. Es geht darum, sich wohlzufühlen. Wer zu Fuss unterwegs ist, macht sowohl etwas für die körperliche Gesundheit als auch für den Kopf. Neue Wege gehen heisst neue Gedanken zulassen.

Und wenn der Look dabei stimmt, fühlt man sich noch ein Stück freier. Moderne Trekkingschuhe schaffen genau das: Leichtigkeit, Support und Dämpfung – verpackt in einem Design, das sich genauso gut im Park wie auf dem Boulevard macht.

Ohne gute Schuhe läuft nichts

Damit der Spass dabei nicht auf der Strecke bleibt, ist gutes Schuhwerk unerlässlich. Denn nur so können einen die Füsse so weit tragen, wie der Kopf mag. Was so selbstverständlich klingt, ist es nicht. Weil immer noch viele Menschen Wandern mit Wanderschuhen verbinden. Dabei gibt es Trekkingschuhe, die stylisch perfekt in die Stadt passen und robust genug für Trails sind.

Was bequem und stilvoll ist, kann darum getrost auch auf die Tanzflächen der zahllosen Festivals. Immerhin sind dort die Auftritte vor der Bühne mindestens so wichtig wie die Shows. Wenn dabei die Füsse trocken bleiben, die Gelenke dank Dämpfung geschont werden und der Grip auch bei Regen hält, lassen sich Day Raves oder Konzerte angenehmer geniessen.

Die gute Nachricht: Heute muss man sich nicht mehr entscheiden. Es gibt Schuhe, die alles können – laufen, schützen, begeistern – und erst noch gut aussehen.

