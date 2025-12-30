Silvester steht vor der Tür. Am 31. Dezember werden die dunklen Abendstunden mit Feuerwerk bunt beleuchtet. Wer nicht auf Feuerwerk oder Funken verzichten möchte, muss gewisse Sicherheitsbestimmungen einhalten. Hier sind 10 Tipps für mehr Sicherheit.





Am 31. Dezember werden die dunklen Abendstunden mit Feuerwerk bunt beleuchtet. Und das neue Jahr mit Raketen und Böller willkommen geheissen. Wenns «chlöpft» und «tätscht» vor lauter Böller und Raketen werden selbst gestandene Männer wieder zu kleinen strahlenden Kindern. Aber der Schuss kann beim «Feuerwerkeln» schnell nach hinten losgehen. Zerfetzte Hände, Verlust des Augenlichts, Brandwunden sind nur ein paar der tragischen Folgen solcher Unfälle. Dabei würde das Beachten einiger einfacher Sicherheitsmassnahmen genügen, um ein spassiges, unfallfreies Feuerwerks-Spektakel zu garantieren.

Die 10 wichtigsten Regeln beim Feuerwerk



Nur Feuerwerkskörper verwenden, die in einwandfreiem Zustand und unbeschädigt sind.

Raketen dürfen nur aus fest verankerten Flaschen und Rohren starten.

Lässt sich eine Rakete oder ein Böller nicht zünden, sollte man sich dem Blindgänger erst nach einer Wartezeit von mindestens fünf Minuten nähern. Wer auf Nummer sicher gehen will, übergiesst den Feuerwerkskörper mit Wasser. Auf keinen Fall sollten Blindgänger erneut angezündet werden! Sie gehören sofort entsorgt – egal, wie teuer sie waren.

Lasst eure Kinder nie unbeaufsichtigt Feuerwerk abbrennen. Und: Feuerwerk gehört nicht in die Hände kleiner Kinder!

In der Nähe von Feuerwerk darf nicht geraucht werden.

Immer die Gebrauchsanweisung lesen und die angegeben Sicherheitsabstände zu Menschen, Tieren und Gebäuden einhalten! Bei gewissen Raketen kann der Abstand bis zu 200 Meter betragen!

Türen, Fenster und Dachluken schliessen, um das eigene Haus vor Irrläufern zu schützen.

Das Auto, wenn möglich, in der Garage in Sicherheit bringen oder weit vom Festtrubel entfernt parkieren.

Doch auch wer selber alles richtig macht, kann zu Schaden kommen – weil jemand anders weniger klug und rücksichtsvoll ist. Deshalb gilt zum eigenen Schutz: Achtet darauf, was die anderen machen.

Büsis, Hunde und andere (Haus-)Tiere finden Feuerwerk nicht ganz so toll wie Herrchen oder Frauchen. Ermöglicht den Vierbeinern deshalb den Zugang zu einem ruhigen Raum, in dem sie sich sicher fühlen können. Zieht dort die Vorhänge oder lasst die Rollläden herunter.

Und nicht vergessen: Streicheleinheiten und gutes Zureden wirken auch beruhigend.