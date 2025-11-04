Ein Grund, warum der Herbst zur schönsten Zeit des Jahres gehört: Es ist Zeit für Feste und Chilbi. Das Schönste an der Chilbi ist, im Kreise von Freunde und Familie die Festatmosphäre einzuatmen und von möglichst vielen Spezialitäten im Angebot zu kosten.

Darum gehts Verschiedene traditionelle Märkte und Feste in der Schweiz im November

Das Gansabhauet in Sursee ist ein einzigartiger Brauch mit Geschichte

1 Rüeblimärt in Aarau

Was: Hier dreht sich alles ums Rüebli. Angeboten werden unterschiedliche Sorten und Produkte

Wann: Mittwoch, 5. November 2025, Von 7.30 bis 17.30 Uhr

Mittwoch, 5. November 2025, Von 7.30 bis 17.30 Uhr Wo: Aarau

Der beliebte Rüeblimärt bezaubert wie jedes Jahr am ersten Mittwoch im November die Besucher.

2 Foire de Brent

Was: Grosses Dorffest mit Marktständen, Viehschau und kostümiertem Kinder­umzug

Wann: Vom 7. bis 14. November 2025

Vom 7. bis 14. November 2025 Wo: Brent VD, Foire de Brent

Dieser Jahrmarkt ist eine Veranstaltung mit historischem Hintergrund aus dem Mittelalter, der seit 1486 jedes Jahr in der kleinen Ortschaft oberhalb von Montreux stattfindet. Neben dem traditionellen Umzug geniessen die Besucher vor allem die lokalen Spezialitäten wie Bratwurst, Atriaux und Frikassee und Wein aus der Region.

3 Obwaldner Alpchäsmärt

Was: Der tradi­tionelle Chäsmärt mit Produkten lokaler Käsereien

Wo: Dorfplatz Sarnen

Dorfplatz Sarnen Wann: Am 8. November 2025, Von 9 bis 16 Uhr

Das kleine Dorf liegt im Kanton Obwalden auf der idyllischen Älggialp in Sachseln. Mit viel Herzblut wird Obwaldner Alpchäs nach traditionellem Rezept hergestellt. Auf dem Markt verkaufen verschiedene Alpkäsereien ihren würzigen Käse, aber auch andere feine Bauernhofprodukte sind auf dem Märt zu finden. Der Streichelzoo, «Brätchäs» vom Feuer und der Alpmulchenwettbewerb gehören mit zum Rahmenprogramm.

4 Sankt-Martinsfest in Porrentruy

Was: In der Region Ajoie hat sich eine reiche kulinarische Sankt Martinstradition erhalten. Restaurants bieten spezielle Köstlichkeiten an

Wo: 2900 Porrentruy

2900 Porrentruy Wann: Von 7. bis 10. November 2025

In der Ajoie und in Porrentruy finden traditionell das Sankt-Martinsfest und der Martinimarkt statt. Das Fest findet am zweiten Wochenende im November statt und der «Revira» am dritten Wochenende. Der Martinimarkt beginnt am ersten Wochenende des Festes, in Porrentury und dauert zwei Wochen lang.

5 Gansabhauet in Sursee

Was: Tradition, einer toten Gans vor dem Rathaus den Kopf abzuhauen. Anschliessend Räbeliechtli-Umzug

Wo: Sursee LU

Sursee LU Wann: Am. 11. November 2025 Ab 15 Uhr

Beim traditionellen Gansabhauet in Sursee wird mit verbundenen Augen einer aufgehängten Gans der Hals durchtrennt. Bei der Gansabhauet geht es darum, mit einem Säbelhieb den Hals einer toten, am Hinterkopf aufgehängten Gans, mit einem einzigen Hieb zu durchtrennen. Die Ursprünge des Gansabhauet liegen im Dunkeln. Sicher ist einzig, dass Bräuche um das wertvolle Federvieh früher in ganz Europa verbreitet waren. 1820 verschwand der Brauch aus Sursee, vier Jahrzehnte später wurde er wieder zu neuem Leben erweckt.

Das Martinifest beschränkt sich in Sursee nicht auf den Gansabhauet. In den Pausen zwischen den Schlägen können Kinder beim «Stängechlädere» Geschenke ergattern oder beim «Chäszänne» mit einer verrückten Grimasse ein Stück Käse verdienen. Auch ein «Räbeliechtli»-Umzug fehlt nicht.

6 Martinimarkt in Schaffhausen

Was: Markt mit ­regionalen Produkten, Handwerk und vielen Ver­pflegungsmöglichkeiten

Wo: Schaffhauser Altstadt

Schaffhauser Altstadt Wann: Am 12. und 13. November 2025

Hier gibt es alles, was Herz und Magen wärmt und vieles mehr, zum Beispiel um die gute Stube oder sich selber zu schmücken. Die Stände des Martinimarkt findet man auf dem Herrenacker und den umliegenden Gassen der Altstadt. Er ist jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

7 Nidwalder Alpchäsmärcht

Was: Produkte aus der Nidwalder Land- und Alpwirtschaft, Fondueplausch und Bauernfrühstück

Wo: Altes Schützenhaus Beckenried

Altes Schützenhaus Beckenried Wann: 15. und 16. November 2025

Der Nidwalder Alpchäsmärcht ist ein traditioneller Markt mit einem vielfältigen Angebot an Alpmilchspezialitäten und regional grösster Auswahl an verschiedenen Alpkäsesorten, Bauernhofprodukten und Geschenkartikeln. Neben einem einzigartigen Einblick in die ureigentümliche Tradition des Käsemachens auf den Alpen, erhalten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, verschiedenste einheimische Spezialitäten zu geniessen. Teil des abwechslungsreichen Rahmenprogramms sind ausserdem der Alpchäs-Fondueplausch am Samstagabend und das Bauernfrühstück am Sonntagmorgen.

8 Sankt-Katharinafest und Markt in Sierre

Was: Das High­light des Dorffests ist die Wahl der Catherinettes: junge Damen mit aussergewöhnlichen Hutkreationen

Wo: Sierre VS, Salgesch und Umgebung

Sierre VS, Salgesch und Umgebung Wann: Vom 15. bis 16. November 2025

Das Sankt-Katharinafest findet jedes Jahr Ende November von Freitag bis Montag statt. Als Höhepunkt gilt die Wahl der «Miss Catherinettes» am Montagabend. Der traditionelle Markt findet am Montag im Zentrum der Stadt Siders statt.

9 Trüffelmarkt in Murten

Was: Hier dreht sich alles um die schwarze Knolle und Trüffelprodukte. Ein Gala-Dinner gibts auch

Wo: Murten, Rathausgasse

Murten, Rathausgasse Wann: Samstag, 15. November 2025 von 09 bis 17 Uhr, Sonntag, 16. November 2025 von 10 bis 16 Uhr

Wer sich in die Kunst des Trüffelkochen einführen lassen, den schwarzen Edelpilz in verschiedensten Varianten probieren und Einblicke in die faszinierende Welt der Trüffelsucher erhaschen möchte, muss sich auf nach Murten machen. Dort, inmitten des historischen Mittelalterstädtchens, findet der letzte Schweizer Trüffelmarkt der Saison statt. Rund 20 Stände mit Trüffeln und Trüffelprodukten erwarten die Gäste. Im Festzelt werden Trüffelfondue und andere Spezialitäten serviert.

10 Zibelemärit in Bern

Was: An jedem vierten Montag im November dreht sich in Bern alles um die Zwiebel

Wo: Markt, Orts- und Gewerbepolizei, Predigergasse 5, Bern

Markt, Orts- und Gewerbepolizei, Predigergasse 5, Bern Wann: Am. 24. November 2025 (Von 6.00 bis 18.00 Uhr)

Der «Zibelemärit» ist kein einfacher Markt, sondern ein einzigartiges Schweizer Brauchtum. An diesem Volksfest wird wie an einer «Chilbi» mit Musik, Käsekuchen, Glühwein und breitem Unterhaltungsangebot gefeiert wird – mit dem Unterschied, dass sich hier alles um die Zwiebel dreht. Offiziell beginnt der Markt um 6.00 Uhr morgens, tatsächlich werden aber schon ab 4.00 Uhr in der Frühe die ersten Verkäufe getätigt.



