Bist du auf der Suche nach einem guten Weihnachtsfilm? Wir verraten dir, welcher Film zu deinem Sternzeichen passt.

Wenn man sich in der Adventszeit auf dem Sofa in der warmen Decke einkuschelt, darf ein toller Weihnachtsfilm nicht fehlen. Denn was wäre das Fest der Nächstenliebe bloss ohne Filme, die uns mit Weihnachtsfieber anstecken? Beim Auswählen der Streifen hat man jedoch die Qual der Wahl. Zum Glück können dir angeblich die Sterne bei der Entscheidung helfen.

Widder (21.3. bis 20.4.)

Der impulsive Widder ist definitiv kein Weihnachtsfanatiker. Mit romantischen Filmen kann das Sternzeichen daher eher weniger anfangen. «Der Grinch» (2000) könnte besser zum Widder passen. Denn in diesem unkonventionellen Streifen geht es um eine grüne, griesgrämige Gestalt, die Weihnachten hasst.

Stier (21.4. bis 20.5.)

Selbst in der Weihnachtszeit mögen Stiere einen leichten Hauch von Drama. Passend zum Fest der Nächstenliebe darf bei diesem Sternzeichen etwas Sinnlichkeit daher nicht fehlen. «Das Wunder von Manhattan» (1994) könnte wunderbar passen. In diesem Klassiker behauptet ein Kaufhausweihnachtsmann, dass er der richtige Santa Claus ist. Da ihn viele Erwachsene für verrückt halten, droht ihm die Einweisung in eine Psychiatrie.

Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Schlagfertig und neugierig – so könnte man den typischen Zwilling beschreiben. Seine Charaktereigenschaften teilt er mit dem quirligen Kevin aus «Kevin – Allein zu Haus» (1990). Der aufregende Weihnachtsfilm eignet sich darum bestens für im Zwilling Geborene.

Krebs (22.6. bis 22.7.)

Krebse mögen leichte Dramen und romantische Komödien. Der neue Netflix-Weihnachtsfilm «Love Hard» (2021) ist eine perfekte Mischung¨. Auch wenn sich die Hauptdarstellerin in eine verzwickte Lage bringt, hält der Film so manch liebenswerten Moment bereit.

Löwe (23.7. bis 23.8.)

Die Komödie «Buddy – Der Weihnachtself» (2003) bringt den charismatischen Löwen in Weihnachtsstimmung. Die Geschichte handelt von einem Elfen, der beschliesst, alleine nach New York zu reisen. Man könnte beinahe meinen, dass der Elf im Film Sternzeichen Löwe ist. Kein Wunder, denn Löwen sind optimistisch und extrovertiert – genauso wie dieser Elf eben.

Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Die wahren Perfektionisten unter den Sternzeichen sind Jungfrauen. Manchmal müssen sie lernen, dass nun mal nicht immer alles perfekt laufen kann. Die Komödie «Schöne Bescherung» (1989) liefert dafür den besten Beweis.

Waage (24.9. bis 23.10.)

Bekannterweise flirten Waagen fürs Leben gerne. Zudem gelten sie auch als sehr humorvoll. Daher passt der Film «Liebe braucht keine Ferien» (2006) ausgezeichnet zu diesem Sternzeichen. Die Mischung aus Komödie und Romanze versetzt in der Waage Geborene in fröhliche Weihnachtsstimmung.

Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Die magische Seite von Weihnachten mögen Skorpione besonders gern. Das Wasserzeichen sollte sich aus diesem Grund «Der Polarexpress» (2004) anschauen. Dabei handelt es sich um einen Fantasyfilm, der für eine zauberhafte Weihnachtsstimmung sorgt. Mit dem Wort magisch lässt sich der Klassiker perfekt beschreiben.

Schütze (23.11. bis 21.12.)

Der Schütze gehört zu den lustigsten Sternzeichen. Daher darf eine weihnachtliche Komödie an den Festtagen oder in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. «Bad Moms 2» (2017) bringt eine grosse Portion Humor und sorgt für Partystimmung.

Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Wenn es um die Arbeit geht, sind Steinböcke äusserst ehrgeizig und präzise. Dabei vergessen sie manchmal, dass es auch noch andere wichtige Dinge im Leben gibt. «Die Geister, die ich rief …» (1988) ist eine gute Erinnerungshilfe: In der schrillen Weihnachtskomödie geht es nämlich um einen karrieresüchtigen Mann.

Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Der unkonventionelle Wassermann kann mit einem normalen Weihnachtsklassiker nicht viel anfangen. Auch an den Festtagen scheut er sich nicht vor etwas Grusel. Disneys «Eine Weihnachtsgeschichte» (2009) ist daher für den Wassermann gut geeignet. Neben all dem Horror geht es am Ende im Film trotzdem um Liebe. In einem Weihnachtsfilm darf ja schliesslich ein Happy End nicht fehlen.

Fische (20.2. bis 20.3.)

«Drei Nüsse für Aschenbrödel» (1973) ist herzlich und fantasievoll – genauso wie der Fisch es ist. Da dieses Sternzeichen als emotional beschrieben wird, passt dieser von Liebe handelnde Weihnachtsklassiker besonders gut. Die märchenhafte Geschichte regt im Sternzeichen Fisch Geborene regelrecht zum Träumen an.