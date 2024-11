1/12 Puzzeln geht in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und ist bei Kindern ebenso beliebt wie bei Erwachsenen. Foto: AFP

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Ravena Frommelt Redaktorin Gesellschaft

Der Herbst neigt sich seinem Ende, von Tag zu Tag wird es ungemütlicher draussen. Die dunkleren und kälteren Tage verbringen viele vermehrt drinnen, mit einem guten Buch oder Film – oder beim Puzzeln. Im September fand in Altstätten SG erstmals die Schweizer Puzzle-Meisterschaft statt. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz und dem nahen Ausland nahmen am Speedpuzzeln-Wettbewerb teil. Die Aufgabe: ein Puzzle mit 500 Teilen so schnell wie möglich fertigzustellen. Mitgepuzzelt haben Einzelpersonen, Paare und Teams. Die Meisterschaft zog erfahrene Puzzle-Profis wie auch Hobby-Enthusiasten an. Der Präsident der Schweizer Puzzle-Meisterschaft Marco Pfranger (34) erklärt, warum dieses Hobby viele begeistert, und gibt hilfreiche Tipps.