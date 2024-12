Ob beim Spielen, beim Essen oder Basteln: Sind die Kinder in ihrem Element, passiert es im Nu, dass ihre Kleidung schmutzig wird. Hier findet ihr Tipps, wie ihr Flecken mit einfachen Hausmitteln behandeln könnt und dreckige Kleider garantiert wieder sauber werden.

So sagst du hartnäckigen Flecken auf Kinderkleidern den Kampf an

Dass Kinderkleider beim Spielen sauber bleiben, kommt äusserst selten vor, und so soll es dem Spass zuliebe auch sein. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Fleckenentfernung: Tipps für Schokolade, Gemüse, Fett, Gras und andere Flecken

Gallseife hilft bei vielen Flecken, Kaugummi kann durch Einfrieren entfernt werden

Kaum auf dem Spielplatz angekommen, locken Pfützen und schmutzige Schneereste. Die Schaukel ist noch nass, das Gras auch, und so verwandelt sich dein einst reines Kind in Minutenschnelle in ein nasses und dreckiges Exemplar. Dies bereits vor dem Znüni und dem kleinen Zwischenfall mit dem Nasenbluten. Wie du trotzdem ganz entspannt bleiben kannst und die Textil-Misere im Anschluss mit einfachen Hausmitteln wieder bereinigen kannst, zeigen wir dir hier:

1 Schokoladen-Flecken

Sie sind der Klassiker unter den Flecken auf Kinderkleidern. Wird das Schoggistängeli nicht rasch genug gegessen, landet die braune Masse schliesslich schnell von den Fingern auf den Kleidern. Ist das Malheur passiert, lässt man am besten zuerst Geduld walten. Ist die Schokolade wieder trocken, lässt sich ein grosser Teil davon abkratzen. Die Reste sollten anschliessend kalt ausgespült werden. Anschliessend soll auf die braunen Rückstände Flüssigwaschmittel gegeben und einmassiert werden und das wieder ausgewaschene Kleidungsstück anschliessend noch einmal in der Waschmaschine gewaschen werden.

2 Gemüse- und Obstflecken

Auch beim Gemüse- und Obstbrei-Essen geht schnell mal ein Löffel daneben. Weiter tragisch ist das nicht: Die meisten Gemüse- und Obstflecken lassen sich mit einem Waschgang entfernen. Besonders hartnäckig ist jedoch Rahmspinat. Diese Flecken sollte man zuerst mit kaltem Wasser auswaschen und dann wie Fettflecken behandeln. Bei Karottenflecken kann es hilfreich sein, diese zuerst mit Speiseöl einzureiben und dann ebenfalls wie Fettflecken zu behandeln.

3 Fettflecken

Fettflecken sollte man mit warmem Wasser und Spülmittel oder Gallseife zu Leibe rücken. Die Mittel werden dabei kräftig eingerieben und müssen rund sechs Stunden einwirken. Anschliessend werden sie ausgewaschen und das verschmutzte Kleidungsstück in die Waschmaschine gegeben.

4 Grasflecken

Bei frischen Grasflecken hilft Gallseife. Eingetrocknete Flecken können dank Zitronensaft oder Kartoffelscheiben verschwinden, denn die Säure und Stärke lösen den Fleck. Einige Menschen schwören zudem auf eine Zucker-Wasser-Mischung. Dabei werden zwei Esslöffel Zucker mit etwas Wasser zu einem Brei gemischt und auf den Fleck aufgetragen. Die Masse sollte eine Weile einwirken, dann kann das Kleidungsstück in der Waschmaschine gewaschen werden.

5 Farbflecken

Wasserfarbe auf Kleidern können ganz leicht mit warmem Wasser ausgewaschen werden. Hartnäckiger sind Tinten-, Filzstift- oder Kugelschreiber-Flecken. Diese benötigen eine Behandlung mit Gallseife. Bei frischer Tinte kann es zudem zu Erfolg führen, wenn man die Stelle mit Wasser befeuchtet, etwas Salz aufstreut und einreibt.

6 Blutflecken

Grundsätzlich gilt: Je frischer ein Blutfleck, desto leichter lässt er sich entfernen. Warmes Wasser ist bei Blutflecken jedoch kontraproduktiv. Sie sollten mit kaltem Wasser ausgespült werden. Zudem hilft wie so oft die bewährte Gallseife. Ist der Fleck bereits eingetrocknet, empfiehlt es sich, diesen über Nacht in einem Bad aus kaltem Wasser und Salz einzuweichen und anschliessend auszuspülen.

7 Kaugummi (in Kleidern und Haaren)

Ist der Kaugummi an einem Kleidungsstück angeklebt, legt man dieses für rund 30 Minuten in die Gefriertruhe. Anschliessend kann die eingefrorene Masse abgebrochen werden. Dasselbe System kann auch bei Kaugummi in den Haaren angewendet werden: Dann friert man die klebrige Masse ein, indem man Eiswürfel mit Alufolie um das betroffene Haarbüschel anbringt und kurz wartet, bis der Gummi sich gefroren aus den Haaren brechen lässt.

Das Wichtigste: Cool bleiben. Die Kleinen werden älter (und reiner) und bald werden auch deine Wäscheberge sich wieder reduzieren.