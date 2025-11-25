Es sind die kleinen Dinge, die Weihnachten besonders machen. Der Duft von Zimt, das Lachen am Tisch, das gemeinsame Geniessen. Finde in unserem Quiz heraus, welches Küchen-Gadget du für die Adventszeit wirklich brauchst.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von MediaMarkt

Kaum sind die letzten Herbstblätter gefallen, riecht es vielerorts verführerisch nach Zimt, Vanille und frisch gebackenen Guetzli. Die Lichterketten blinken. Glühweinduft liegt in der Luft. Und spätestens beim ersten Adventssonntag wird klar: Die für viele schönste Zeit des Jahres hat begonnen.

Und mit ihr auch die Frage aller Fragen: Wie verbringen wir die Festtage – und was kommt auf den Tisch? Aufschluss darüber kann dir unser Quiz liefern: Mach den Test und erfahre, welches Küchengadget am besten zu dir passt!

Der Traditions-Bäcker

Vielleicht gehörst du zu jenen, die schon im November mit Teigschüssel und Ausstechformen bewaffnet in der Küche stehen. Kein Guetzli zu aufwendig, kein Rezept zu alt. Hauptsache, es duftet nach Kindheit und Tradition.

Titanium Chef Baker Küchenmaschine von Kenwood Die Titanium Chef Baker ist ein spannendes Produkt für jeden Hobbybäcker. Mit der integrierten EasyWeigh™-Waage kannst du Zutaten direkt in der Rührschüssel oder im Zubehör abwiegen. Mit dem starken 1200-Watt-Motor und der stufenlosen Geschwindigkeitskontrolle hast du den Rührprozess immer unter Kontrolle. Dank Unterheb-Funktion und Soft-Start kannst du Zutaten behutsam und langsam verrühren – ganz ohne Spritzer. Besonderes Highlight: die ineinander sitzende DuoBowl mit 5-Liter- + 3,5-Liter-Kapazität und das dreiteilige Patisserie-Set bestehend aus Schneebesen, Knethaken und K-Haken aus Edelstahl sowie das Flexi-Rührelement. Jetzt entdecken

Der gesellige Gastgeber

Oder du bist der geborene Gastgeber, der sich nichts Schöneres vorstellen kann, als den Raclette-Ofen in die Mitte zu stellen, Wein nachzuschenken und alle um den Tisch zu versammeln. Lachen, Plaudern und gemeinsames Geniessen stehen für dich an erster Stelle.

Raclette & Pizza Grill von Solis Dieser innovative Tischgrill bietet gleich vier verschiedene Funktionen: von Raclette über Grillieren bis zum Backen von Mini-Pizzas und Mini-Pfannkuchen. Für bis zu acht Personen geeignet. Ob grilliertes Fleisch und Fisch, süsse Crêpes, traditionelles Raclette oder Mini-Pizzas; mit diesem Tischgrill ist alles möglich. Eine Seite gerillt zum Grillieren von Fleisch und Gemüse und eine Seite für Crêpes. Jetzt entdecken

Der moderne Effizienz-Meister

Dann gibt es die modernen Pragmatiker, für die Effizienz das schönste Weihnachtsgeschenk ist. Warum drei Stunden am Herd stehen, wenn der Airfryer in 15 Minuten alles knusprig und perfekt hinbekommt?

Heissluftfritteuse mit zwei Körben von Philips Der Philips 3000 Series Airfryer mit zwei Körben plant deine Mahlzeit so, dass zwei Gerichte gleichzeitig heiss und fertig sind. Geniesse leckeres, gesundes Kochen mit einem grossen Korb für Familienessen und einem kleineren Korb für Beilagen oder Mahlzeiten für eine Person. Kein Verbrennen oder Untergaren mehr. Das patentierte Design optimiert die Wärmezirkulation so, dass sich die Hitze nicht nur um die, sondern auch in den Speisen aufbaut. So erzielst du immer die besten Ergebnisse: knusprige, zarte und gleichmässig gegarte Speisen. Bei MediaMarkt ist der Airfryer von Philips derzeit für nur 139 statt 199 Franken erhältlich. Jetzt entdecken

Der Festtags-Gourmet

Und natürlich die Feinschmecker, die das Fest der Feste am liebsten mit einem perfekt grillierten Stück Fleisch oder Fisch zelebrieren – am besten direkt am Tisch, auf einem stylischen Grill.

OptiGrill Kontaktgrill von Tefal OptiGrill verspricht perfekte Grillergebnisse. Die exklusive Technologie misst die Dicke von Fleisch, Fisch oder Gemüse auf den Millimeter genau, berücksichtigt die Anzahl der Stücke und passt die Garzeit automatisch an. Ideal für sechs bis acht Personen. Dieser intelligente Kontaktgrill verfügt über neun automatische Garprogramme und erfordert keine Überwachung. Die Backschale verwandelt das Gerät in einen Backofen – ideal für die Zubereitung von süssen und herzhaften Rezepten, wie Lasagne, Crumble, Gratin und vielem mehr! Bei MediaMarkt ist der OptiGrill von Tefal derzeit für nur 119 statt 199.95 Franken erhältlich. Jetzt entdecken

Welcher Typ bist du? Mach jetzt unseren Test und erfahre, welches Gadget am besten zu dir passt!

Für alle vier gilt: Weihnachten ist die Zeit, in der Genuss, Gemütlichkeit und kleine Rituale zusammenkommen. Es geht nicht darum, wer die schönsten Guetzli oder das grösste Menü zaubert – sondern darum, mit Freude und Leidenschaft zu kochen, zu lachen und zu geniessen.