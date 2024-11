Die Coop Megastores bieten ein modernes Einkaufserlebnis mit kulinarischer Handwerkstradition. So offerieren an über 1000 Frischetheken in Coop Supermärkten von Allaman VD bis Volketswil ZH Bäckerei-, Metzgerei- und Käsereifachkräfte ihre Kreationen an.

So füllen sich jeden Tag die Frischetheken bei Coop

Auf einen Blick Frische-Insel im Coop Megastore Allaman bietet handgemachte Köstlichkeiten

Rama Harivo Miako und Susana Gomes geben Einblicke in ihre Jobs

Kundinnen und Kunden können im Chäs-Hüsli Käse verkosten und Portionen kaufen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Coop

Das Littoral Centre Allaman ist eines der grössten Coop-Einkaufszentren in der Westschweiz. Kundinnen und Kunden schieben ihre Einkaufswagen durch die weitläufigen Gänge und durchforsten die Geschäfte nach Produkten, die sie brauchen. Bis sie im Coop Megastore plötzlich auf eine kleine Oase treffen: die Frische-Insel. Auf dieser geräumigen, offenen Verkaufsfläche, die an einen Marktplatz erinnert, werden frische Lebensmittel produziert und zum Kauf angeboten.

Hier liegt ein angenehmer Duft in der Luft. Denn in der Bäckerei wird das Brot nicht nur verkauft, sondern auch direkt hergestellt. Sogar der Sauerteig wird selbst angesetzt. Die Bäckerinnen und Bäcker, denen drei Gärkammern zur Verfügung stehen, backen den ganzen Tag über Brot, mit dem sie die Regale stets aufs Neue bestücken. Ein paar Schritte weiter befindet sich die Metzgerei, wo sich eine andere Welt auftut. Hinter der Theke neben dem Reifeschrank, in dem die besten Stücke des Limousin-Rindes lagern, werden Würste hergestellt und Braten gebunden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dort beantwortet Alberto Duarte gerade die Fragen einer Kundin, die sich bei ihm Zubereitungstipps holt. Die Metzgerinnen und Metzger haben alle Hände voll zu tun: Sie müssen die Fleischschalen für die Thekenaufsteller vorbereiten und das Fleisch marinieren und aufschneiden. Dann bedienen sie auch noch den Traiteurbereich, in dem vor allem herrliche Platten mit Trockenfleisch oder Wurstwaren angeboten werden. Es gibt übrigens auch Servierplatten, die Käse enthalten. Und damit gehts weiter zum Käse.

Im «Maison des fromages» (in der Deutschschweiz heisst es «Chäs-Hüsli») arbeiten Rama Harivo Miako und ihre drei Kollegen rund um die Uhr bei einer Temperatur von 14 Grad Celsius. Sie sind die einzigen im Frischebereich, die das ganze Jahr über eine Daunenjacke tragen. Hier wo auch Käselaibe reifen, können Kundinnen und Kunden Schnittkäse kaufen. Der würzige Duft erinnert an eine Alpkäserei.

Rama Harivo Miako, 32 Jahre alt, Käserin Selbst an sehr heissen Tagen ist es an ihrem Arbeitsplatz kalt. Die Temperatur beträgt konstant 14 Grad, bei einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent. Diese Temperatur wird benötigt, da ein Teil des Käses, den sie offeriert, vor Ort reift. Rama Harivo Miako, eine Französin mit madagassischen Wurzeln, liebt diese Welt des Käses – auch privat. Die unterschiedlichen Gruyères mag sie ganz besonders. Ihr grosse Vorliebe gilt aber den Sorten, die 13 Monate gereift sind. Die Begeisterung für ihre Produkte ist ihr anzusehen. Es bereitet ihr Freude, ihren Kundinnen und Kunden einige der 200 Käsesorten, die sie in den Regalen hat, vorzustellen und zum Probieren anzubieten. Selbst an sehr heissen Tagen ist es an ihrem Arbeitsplatz kalt. Die Temperatur beträgt konstant 14 Grad, bei einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent. Diese Temperatur wird benötigt, da ein Teil des Käses, den sie offeriert, vor Ort reift. Rama Harivo Miako, eine Französin mit madagassischen Wurzeln, liebt diese Welt des Käses – auch privat. Die unterschiedlichen Gruyères mag sie ganz besonders. Ihr grosse Vorliebe gilt aber den Sorten, die 13 Monate gereift sind. Die Begeisterung für ihre Produkte ist ihr anzusehen. Es bereitet ihr Freude, ihren Kundinnen und Kunden einige der 200 Käsesorten, die sie in den Regalen hat, vorzustellen und zum Probieren anzubieten. Mehr

Das Angebot umfasst etwa zweihundert Sorten Hart- und Weichkäse, darunter Kuh-, Ziegen- und Büffelkäse. Das Besondere ist, dass Kundinnen und Kunden den Käse verkosten und die von ihnen gewünschte Portion kaufen können. Noch wichtiger ist allerdings, dass sich die Feinschmeckerinnen und Geniesser Tipps holen, neue Produkte kennenlernen und sich mit den Fachleuten, die die Produkte mit Leidenschaft präsentieren, auch austauschen können.

«Artisanal»: Dein Einblick in traditionelles Handwerk bei Coop Kulinarische Handwerkstraditionen sind in der Schweiz tief verwurzelt. Bei Coop bieten wir artisanale Produkte, die durch ihre Einzigartigkeit überzeugen. Nebst unseren Partnern bereiten unsere Mitarbeitenden täglich mit Liebe frische Köstlichkeiten direkt vor deinen Augen zu. Auch online kannst du jetzt das kulinarische Handwerk von Coop entdecken und direkt von unseren Theken zu dir nach Hause bestellen. Erlebe die Vielfalt der Bäckerei, Metzgerei und vieler anderer Frischeabteilungen von Coop, ganz bequem online. Blättere digital durch unser Magazin und erfahre mehr über das kulinarische Handwerk bei Coop. Kulinarische Handwerkstraditionen sind in der Schweiz tief verwurzelt. Bei Coop bieten wir artisanale Produkte, die durch ihre Einzigartigkeit überzeugen. Nebst unseren Partnern bereiten unsere Mitarbeitenden täglich mit Liebe frische Köstlichkeiten direkt vor deinen Augen zu. Auch online kannst du jetzt das kulinarische Handwerk von Coop entdecken und direkt von unseren Theken zu dir nach Hause bestellen. Erlebe die Vielfalt der Bäckerei, Metzgerei und vieler anderer Frischeabteilungen von Coop, ganz bequem online. Blättere digital durch unser Magazin und erfahre mehr über das kulinarische Handwerk bei Coop. Handwerk bei Coop entdecken

Mit Rat und Tat steht auch Guillaume Blanc den Kundinnen und Kunden stets zur Seite. Der Leiter der Fischabteilung brennt zweifellos für sein Produkt. Keine Wunder, ist er doch am Mittelmeer ganz in der Nähe von Marseille aufgewachsen. Mit grosser Begeisterung spricht er über Fisch. Heute präsentiert er auf dem Eis seiner Verkaufsauslage unter anderem Barsch-, Steinbutt-, Lachs-, Goldbrassen-, Zander- und Saiblingsfilets. Einen Teil der Fische räuchert er in seiner Räucherkammer.

Sandwiches, die «wie zu Hause» schmecken

Im Zentrum dieser schönen Marktfläche ist der Traiteurbereich untergebracht. Ana Baptista ist dafür mitverantwortlich. Morgens zaubert sie mit ihrem Team etwa 100 leckere Sandwiches, die «wie zu Hause» schmecken, aber auch Schinken-Croissants und andere Snacks. Danach werden Pizzen gebacken, Hähnchen gegrillt, Roastbeef und Carpaccio geschnitten und Vitello Tonnato zubereitet. Hinzu kommen verschiedenen Traiteurplatten, die hier bestellt werden können. Es gibt sie unter anderem mit Trockenfleisch, Wurst, Käse oder Gemüse.

Im Traiteurbereich befindet sich auch die Konditorei, die von Susana Gomes geführt wird. Frühmorgens half sie noch in der Bäckerei bei den Broten aus, jetzt steht sie wieder in ihrem süssen Reich. Während sie den Blätterteig mit Zuckerguss überzieht, erzählt sie uns Wissenswertes über die Süssspeisen in der Auslage und die hausgemachten Torten, die bei ihr bestellt werden können. Ihr Kollege füllt derweil mit Sorgfalt Schokoladen-Eclairs.

Susana Gomes, 44 Jahre, Konditorin Susana Gomes leitet den Patisseriebereich und kennt sich nicht nur mit Schokoladenganache und Sauerteig aus, sondern weiss auch, wie man Windbeutel und verschiedenste Brote formt. Die Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ kennt das Coop Einkaufszentrum, in dem sie seit 23 Jahren arbeitet, in- und auswendig. Während ihrer Lehre in Rolle VD liebte sie alles, was mit Schokolade zu tun hatte. Heute freut sie sich, ihre Kreativität auszuleben und Tortendekorationen nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden zu gestalten. Ihr Lieblingsgebäck? «Trianon – eine Torte mit Mandel-Biskuit-Boden, einer Schicht Haselnuss-Mandel-Nougat und einer Schicht Schokoladenmousse.» Noe Flum Susana Gomes leitet den Patisseriebereich und kennt sich nicht nur mit Schokoladenganache und Sauerteig aus, sondern weiss auch, wie man Windbeutel und verschiedenste Brote formt. Die Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ kennt das Coop Einkaufszentrum, in dem sie seit 23 Jahren arbeitet, in- und auswendig. Während ihrer Lehre in Rolle VD liebte sie alles, was mit Schokolade zu tun hatte. Heute freut sie sich, ihre Kreativität auszuleben und Tortendekorationen nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden zu gestalten. Ihr Lieblingsgebäck? «Trianon – eine Torte mit Mandel-Biskuit-Boden, einer Schicht Haselnuss-Mandel-Nougat und einer Schicht Schokoladenmousse.» Mehr

An den Frischetheken wie hier im Einkaufszentrums Littoral Centre in Allaman findet sich eine grosse Auswahl an Köstlichkeiten, die von Fachpersonen zubereitet und offeriert werden. En Guete!