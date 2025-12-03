Tom Tasty setzt auf Gemüse aus biologischem oder regenerativem Anbau. Was dieses dem gewöhnlichen Handelsgemüse voraushat. Und wie es auf deinem Teller landet, ohne dass du selbst am Herd stehen musst.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Tom Tasty

Man kennt das Phänomen zum Beispiel von Tomaten: Sie können wunderbar aussehen, prall und tiefrot sein. Doch wenn man reinbeisst, sind sie einfach nur fad und enttäuschend. Von Geschmackserlebnis keine Spur.

Der Grund? «Supermarktware wird oft unreif geerntet», sagt Stefan Kraus (48), Chefkoch von Tom Tasty. Das geschehe aus logistischen Gründen. «Die Esswaren werden auf dem Weg zum Ziel oft über Tausende von Kilometern transportiert und mehrfach zwischengelagert und umgepackt. Wären sie bei der Ernte schon reif, würden sie das nicht überstehen.»

Allerdings fehlen durch die zu frühe Ernte wichtige Stoffe. «Bei unreifem Gemüse sind viele Vitamine, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe und Geschmacksstoffe noch gar nicht vollständig entwickelt», erklärt Tina Locher, die Stefan Kraus beim Community-Kitchen-Lieferdienst als Ernährungsberaterin unterstützt. Auf langen Transporten könne sich das bereits vorhandene Vitamin C schon innerhalb von wenigen Tagen halbieren. Auch der Anteil Mineralstoffe wie Kalium oder Magnesium würden messbar sinken, so die Expertin weiter.

Erschwerend kommt gemäss den beiden Fachleuten hinzu, dass herkömmliches Gemüse häufig aus nährstoffarmen Böden stammt. «In der konventionellen Landwirtschaft werden die Böden durch Monokulturen, künstliche Dünger und Pestizide ausgelaugt. Das Resultat ist Gemüse, das optisch beeindruckt, aber beim Nährstoffgehalt häufig enttäuscht», sagt Tina Locher.

Balance your Lifestyle – Essen im Abo Geniessen, ohne etwas tun zu müssen: Tom Tasty beliefert dich jede Woche schweizweit mit Gerichten, die das Küchenteam für dich vorgekocht hat. Die abwechslungsreiche Speisekarte ändert laufend und ist saisonal angepasst. Gekocht wird mit frischen Zutaten, möglichst aus lokaler, biologischer oder regenerativer Landwirtschaft. Beim Fleisch wird selbstverständlich auf ein hohes Tierwohl geachtet. Profitiere vom 20 Prozent Willkommensrabatt auf deine erste wöchentliche Menü-Box und von Folgerabatten. Geniessen, ohne etwas tun zu müssen: Tom Tasty beliefert dich jede Woche schweizweit mit Gerichten, die das Küchenteam für dich vorgekocht hat. Die abwechslungsreiche Speisekarte ändert laufend und ist saisonal angepasst. Gekocht wird mit frischen Zutaten, möglichst aus lokaler, biologischer oder regenerativer Landwirtschaft. Beim Fleisch wird selbstverständlich auf ein hohes Tierwohl geachtet. Profitiere vom 20 Prozent Willkommensrabatt auf deine erste wöchentliche Menü-Box und von Folgerabatten. Jetzt ausprobieren

Um möglichst frische und nährstoffreiche Zutaten zu verwenden, bezieht Tom Tasty einen Teil seines Gemüses direkt von Schweizer Betrieben, die biologisch oder regenerativ arbeiten – darunter etwa die Solawi Halde in Altendorf SZ oder Slow Grow in Mönchaltorf ZH. Beide setzen auf Methoden, die den Boden langfristig erhalten und natürliche Wachstumsprozesse fördern.

Bei Tom Tasty wird das Gemüse in der Regel sehr zeitnah weiterverarbeitet, oft bereits am Folgetag nach der Ernte. Durch kurze Wege und eine schonende Zubereitung sollen Vitamine und Mineralstoffe möglichst gut erhalten bleiben. «Manchmal verarbeiten wir sogar Wurzeln oder Schalen, denn vielfach sind die Nährstoffe auch dort versteckt, sagt Stefan Kraus. Die Menüplanung orientiert sich stark an saisonalen Verfügbarkeiten, was sowohl Aroma als auch Frische unterstützt.

Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet dieses Vorgehen vor allem eines: Die Mahlzeiten basieren auf Zutaten, die unter Bedingungen entstanden sind, die auf Bodenqualität und Nährstoffgehalt ausgerichtet sind – und ohne grossen Aufwand im Alltag genutzt werden können, da die Gerichte fixfertig geliefert werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass es zwischen Produkten aus herkömmlicher Landwirtschaft und denen aus biologischem und regenerativem Anbau einen Unterschied gibt, ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Gemäss einer Studie enthält Bio- und regeneratives Gemüse oft bis zu doppelt so viele wertvolle Inhaltsstoffe wie konventionelles. Wie das zustande kommt?

1 Lebendige Böden – lebendige Pflanzen

Durch Kompost, Humusaufbau und schonende Bewirtschaftung entsteht ein Boden voller Mikroorganismen. Diese ermöglichen Pflanzen, wesentlich mehr Mineralstoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe aufzunehmen.

2 Weniger Wasser, mehr Inhaltsstoffe

Pflanzen, die langsamer wachsen und nicht künstlich gepusht werden, bilden dichteres Gewebe – und damit einen höheren Nährstoffgehalt. Ausserdem sind sie weniger wässrig.

3 Vielfalt statt Einheitsbrei

Regenerative Betriebe setzen auf Fruchtfolgen und Mischkulturen. Das stärkt nicht nur die Natur, sondern sorgt auch dafür, dass das Gemüse aromatischer und nährstoffreicher ausfällt.

Wer bei Tom Tasty ein Menü-Abo löst, kann sich selbst vom Geschmack der biologischen und regenerativen Produkte überzeugen. Stefan Kraus und sein Team haben über 150 Menüs fix im Repertoire. Der Menüplan wechselt wöchentlich und bietet viel Abwechslung. Alle Gerichte sind frisch, geschmackvoll, und nährstoffreich.

Die Vorteile von Tom Tasty Ausgewogen und gesund: Die Gerichte von Tom Tasty sind nährstoffreich, ausgewogen zusammengestellt und unterstützen einen gesunden Lebensstil.

Schnell und unkompliziert: Mahlzeiten sind in wenigen Minuten verzehrfertig.

Optimale Portionen: Keine Reste mehr und kein Foodwaste, weil es im Laden nur Mengen für Mehrpersonen-Haushalte gibt.

Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte, von Zürcher Geschnetzeltem über Chili con Carne bis zur veganen Lasagne. Auch selbst gemachte Pasta darf nicht fehlen.

Hausgemachte Qualität: Frische Zutaten und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack.

Faire Preise: Die Gerichte sind erschwinglicher und qualitativ hochwertiger als typische Lieferdienste.

Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung können am Tag nach der Lieferung der Post mitgegeben werden. Ausgewogen und gesund: Die Gerichte von Tom Tasty sind nährstoffreich, ausgewogen zusammengestellt und unterstützen einen gesunden Lebensstil.

Schnell und unkompliziert: Mahlzeiten sind in wenigen Minuten verzehrfertig.

Optimale Portionen: Keine Reste mehr und kein Foodwaste, weil es im Laden nur Mengen für Mehrpersonen-Haushalte gibt.

Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte, von Zürcher Geschnetzeltem über Chili con Carne bis zur veganen Lasagne. Auch selbst gemachte Pasta darf nicht fehlen.

Hausgemachte Qualität: Frische Zutaten und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack.

Faire Preise: Die Gerichte sind erschwinglicher und qualitativ hochwertiger als typische Lieferdienste.

Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung können am Tag nach der Lieferung der Post mitgegeben werden. Jetzt ausprobieren