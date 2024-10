Spaghetti alle cinque Pi wie beim Italiener

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Migusto

Nächste Woche widmen wir uns Comfort Food, der zum Herbst einfach dazu gehört. Das sind Gerichte, die unserer Seele gut tun, wenn es draussen grau und ungemütlich ist. Am Montag starten wir mit Spaghetti 5-P, die in weniger als einer halben Stunde auf dem Teller landen. Herzhaft wird es am Dienstag mit Enchilada mit Gemüse und am Mittwoch peppen wir Gschwellti mit Cantadou, Speck und Tomaten auf. Am Donnerstag machen wir einen Abstecher nach Sizilien, Thunfisch-Polpette im Sugo schmeckt der ganzen Familie. Von unseren südlichen Nachbarn geht es weiter in die Ferne nach Indien, am Freitag steht gelbes Tofu-Curry auf dem Menüplan. Am Samstag steht ein Pizzaplausch auf dem Programm, selbst gemacht schmecken diese einfach am besten. Und was darf im Herbst auf keinen Fall fehlen? Dessert und Kürbis! Beides gönnen wir uns am Sonntag mit einem feinen Kürbis-Cake mit Frosting.

Montag: Spaghetti 5-P

Feines Pastagericht, das schnell gezaubert ist: Tomaten in Öl und Rahm köcheln, dann mit Parmesan verfeinern und zu Spaghetti servieren. Hier gehts zum Rezept.

Dienstag: Enchilada mit Gemüse

Enchiladas können ganz unterschiedlich zubereitet werden. Hier werden die Tortillas mit Peperoni-Bohnen-Mais-Tomaten-Sauce gefüllt und mit Käse überbacken. Das Rezept findest du hier.

Mittwoch: Gschwellti mit Cantadou, Speck und Tomaten

So schmecken Gschwellti garantiert der ganzen Familie: Die Pellkartoffeln werden gefüllt mit Cantadou-Frischkäse, Speck und halbgetrockneten Tomaten. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Donnerstag: Thunfisch-Polpette im Sugo

Gebratene Bällchen aus Thon, Kartoffelstock, Kräutern, Schalotten, Parmesan und Paniermehl in Tomatensauce machen der ganzen Familie und Gästen Freude. Hier gehts zum Rezept.

Freitag: Gelbes Tofu-Curry

Das attraktive gelbe Currygericht geht nicht nur mit Chicken. Für die vegetarische Version wird Tofu verwendet. Kokosmilch macht die Sauce sämig. Dieses Rezept findest du bei Migusto.

Samstag: Pizza prosciutto

Gewürzschinken macht die Pizza prosciutto zu einem besonderen Genuss. Datteltomaten, Mozzarella und Basilikum vervollständigen die schnell gemachte Pizza. Wie du dieses feine Menü zubereitest, erfährst du hier.

Sonntag: Kürbis-Cake mit Frosting

Ein Frosting, eine Art Glasur aus Frischkäse, Butter, Vanillezucker, passt optisch wie geschmacklich zum mit gemahlenen Mandeln angereicherten Kürbiscake. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Wir wünschen dir nächste Woche viel Spass beim Ausprobieren und Geniessen dieser feinen Rezepte.

