So schmeckt Pilz-Pasta wie in Italien

Der Herbst hat kulinarisch so viel zu bieten. Kürbis, Randen, Pilze, Wild und Vermicelle zeichnen die bunte Jahreszeit aus und bestimmen auch unseren Menüplan nächste Woche. Am Montag starten wir mit gebackenen Randen mit Ziegenkäse und Orangenblütenhonig, passt perfekt als leichter Znacht oder als eine originelle Vorspeise. Am Dienstag machen wir einen Abstecher nach Italien, Eierschwämmliragout mit Fettuccine schmecken selbstgemacht genau so gut wie in den Ferien. Welches Gericht darf im Herbst nicht fehlen? Kürbissuppe mit Ingwer ist am Mittwoch schnell und einfach zubereitet. Quick und easy wirds auch am Donnerstag mit einer Kartoffel-Bohnen-Pfanne und am Freitag steht Dorsch auf Speck-Wirz auf dem Menüplan. Einen feinen Znacht planen wir am Samstag mit Hirschschnitzel mit Traubensauce und am Sonntag dürfen sich Naschkatzen auf das Herbst-Dessert schlechthin freuen: Vermicelles-Schnitten.

Montag: Gebackene Randen mit Ziegenkäse und Orangenblütenhonig

Montag: Gebackene Randen mit Ziegenkäse und Orangenblütenhonig Foto: Migusto

Mit Orangenzesten und -saft im Ofen gebackene Randen werden mit kurz gebackenem Ziegenkäse und Orangenblütenhonig zu einer delikaten Vorspeise. Hier gehts zum Rezept.

Dienstag: Eierschwämmliragout mit Fettuccine

Dienstag: Eierschwämmliragout mit Fettuccine Foto: Migusto

So schmeckt Pasta mit Pilzen wie in Italien: Fettuccine, also eher schmale Bandnudeln, werden mit Eierschwämmli an einer Weisswein-Rahm-Sauce serviert. Das Rezept findest du hier.

Mittwoch: Kürbissuppe mit Ingwer

Mittwoch: Kürbissuppe mit Ingwer Foto: Migusto

Pekannuss-Crunch krönt die Kürbissuppe, die schnell und einfach zubereitet ist. Ingwer gibt ihr einen aromatischen Kick, Kokosmilch exotische Sämigkeit. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Donnerstag: Kartoffel-Bohnen-Pfanne

Donnerstag: Kartoffel-Bohnen-Pfanne Foto: Migusto

Die herzhafte Gemüsepfanne mit Kartoffeln, grünen Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und Spinat ist schnell und einfach gemacht. Mit Feta servieren. Hier gehts zum Rezept.

Freitag: Dorsch auf Speck-Wirz

Freitag: Dorsch auf Speck-Wirz Foto: Migusto

Ein wunderbares Ensemble, das die Frische des Meeres und die Würze der Erde vereint: feine Dorschfilets, serviert auf schmackhaftem Wirz-Speck-Gemüse. Dieses Rezept findest du bei Migusto.

Samstag: Hirschschnitzel mit Traubensauce

Samstag: Hirschschnitzel mit Traubensauce Foto: Migusto

Wild harmoniert wunderbar mit den Früchten des Herbsts. In diesem köstlichen Hirschgericht runden frische Trauben die edle Süsse des Fleischs perfekt ab. Wie du dieses feine Menü zubereitest, erfährst du hier.

Sonntag: Vermicelles-Schnitten

Sonntag: Vermicelles-Schnitten Foto: Migusto

Vermicelles mit Qimiq und Kirsch, mit dunkler Kuchenglasur als gekühlte Schnitten auf einem Guetsliboden serviert, sind ein verführerisches Dessert. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Wir wünschen dir nächste Woche viel Spass beim Ausprobieren und Geniessen dieser feinen Rezepte.

