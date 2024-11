Mit diesem Rezept gelingen Mailänderli perfekt

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Migusto

1/8 Montag: Salziger Ricotta-Kuchen mit caramelisierten Zwiebeln Foto: Migusto

Weder Lust noch Zeit, stundenlang in der Küche zu stehen? Muss auch nicht sein. Mit unserem Wochenplaner zauberst du leckere Gerichte im Nu auf den Tisch – und sorgst für Abwechslung. Am Montag starten wir mit einem salzigen Ricotta-Kuchen mit caramelisierten Zwiebeln. Am Dienstag machen wir mit Polenta mit Baumnüssen einen kurzen Abstecher nach Norditalien, und am Mittwoch landet etwas leichtes und exotisches auf dem Teller: Randen-Orangen-Salat. Einen währschaften Znacht steht am Donnerstag mit Kartoffel-Lachs-Gratin auf dem Menüplan. Am Freitag darf sich die ganze Familie – vor allem die Kinder – auf selbstgebackene Mailänderli freuen. Steht bei dir am Samstag Besuch an? Den kannst du mit einem feinen Rindsragout mit Rotweinsauce überraschen. Und am Sonntag wird gesündigt – selbstgemachte Bruchschokolade schmeckt viel besser als gekaufte.

Montag: Salziger Ricotta-Kuchen mit caramelisierten Zwiebeln

Attraktives Vegi-Hauptgericht: Der Kuchen aus Ricotta, Rahm, Parmesan und Eiern mit Pinienkernen und Krautstiel wird gekrönt durch caramelisierte Zwiebeln. Hier gehts zum Rezept.

Dienstag: Polenta mit Baumnüssen

Rustikaler Klassiker der norditalienischen Küche. Geröstete Baumnüsse und geriebener Tessiner Alpkäse verleihen ihm Biss und Pepp. Das Rezept findest du hier.

Mittwoch: Randen-Orangen-Salat

Knusprig gebratene Speckwürfelchen setzen ein geschmackliches i-Tüpfelchen auf den vitaminreichen Salat mit Randen, Orangen, Zwiebeln und Petersilie. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Donnerstag: Kartoffel-Lachs-Gratin

Gluschtiger Gratin aus Lachs und Kartoffeln. Ein bisschen Dill für die feine Würze und ein Guss aus Rahm, Eiern, Senf und Zitronensaft. Dazu passt Salat. Hier gehts zum Rezept.

Freitag: Mailänderli

Mailänderli sind die beliebtesten Weihnachtsguetzli der Schweiz. Selbstgebacken schmecken sie schlicht umwerfend. Ihr Geheimnis: ein Hauch Zitronenaroma. Dieses Rezept findest du bei Migusto.

Samstag: Rindsragout mit Rotweinsauce

Ein beliebtes Fleischgericht für die ganze Familie: Zart gekochtes Rindsragout mit Karotten, Kabis und einer kräftigen Rotweinsauce. Dazu passt Rösti. Wie du dieses feine Rindsragout zubereitest, erfährst du hier.

Sonntag: Bruchschokolade

Mit Toppings wie Speck-Rosmarin, Pfeffer-Cranberry, Caramel-Nuss, Pistazien-Kokos oder Smarties wird Bruchschokolade zum originellen Geschenk oder Mitbringsel. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Wir wünschen dir nächste Woche viel Spass beim Ausprobieren und Geniessen dieser feinen Rezepte.

