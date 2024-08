Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Migusto

1/8 Montag: Insalata Caprese speciale

Aus meteorologischer Sicht beginnt heute der Herbst, kalendarisch dauert der Sommer jedoch noch bis zum 22. September. Und der zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite. Dementsprechend sommerlich sind auch unsere Gerichte für nächste Woche. Am Montag starten wir mit Insalata Caprese speciale, einem italienischem Klassiker. Auch am Dienstag zaubern wir einen feinen Salat her, eine Salad-Bowl mit Poulet ist auch ideal to go fürs Büro. Am Mittwoch steht ein herzhaftes Pfannengericht auf dem Menüplan: Orecchiette mit Fenchel. Am Donnerstag steht mit Salat mit Trauben ein leichter Lunch an und am Freitag wird es mit Zucchetti-Quinoa-Auflauf mit Schinken wieder etwas deftiger. Du stehst auf Pizza? Dann wird dir unser Rezept am Samstag gefallen. Wer eine Sommerpizza selber zubereitet, spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit, die man beim Bestellen nicht mit Warten vergeuden muss. Und Naschkatzen dürfen sich am Sonntag auf Zwetschgencreme freuen.

Montag: Insalata Caprese speciale

Montag: Insalata Caprese speciale

Der Italien-Klassiker Insalata Caprese, italienisch für Salat aus Capri, getunt mit Peperoni aus dem Ofen, Radieschen, Nostrano-Gurke, geröstetem Brot und Chili. Hier gehts zum Rezept.

Dienstag: Salad-Bowl mit Poulet

Dienstag: Salad-Bowl mit Poulet

Schnell und einfach ist die laktose- und glutenfreie Bowl mit Buchweizen, Rucola, Radieschen, Datteln, Gurken, Avocado und Poulet gemacht. Auch gut to go. Das Rezept findest du hier.

Mittwoch: Orecchiette mit Fenchel

Mittwoch: Orecchiette mit Fenchel

Herzhaftes Pfannengericht mit Italianità: Orecchiette werden mit Fenchel, Salsiccia und etwas Zitrone in der Pfanne gebraten und mit Fenchelgrün serviert. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Donnerstag: Salat mit Trauben

Donnerstag: Salat mit Trauben

Trauben bereichern nicht nur als Beeren den Blattsalat mit Speck und Käse, sondern in pürierter Form auch das Dressing der raffinierten Vorspeise. Hier gehts zum Rezept.

Freitag: Zucchetti-Quinoa-Auflauf mit Schinken

Freitag: Zucchetti-Quinoa-Auflauf mit Schinken

Bekömmlich und ausgewogen ist der Auflauf aus Zucchetti und Quinoa mit Schinken, Zwiebeln und Eiern, gewürzt mit Oregano. Zudem schmeckt er prima. Dieses Rezept findest du bei Migusto.

Samstag: Sommerpizza

Samstag: Sommerpizza

Pizzateig mit Sugo bestreichen, mit Mozzarella belegen und knusprig backen. Mit Cherrytomaten, Basilikum, Rucola und Rohschinken belegen. Wie du diese feine Pizza zubereitest, erfährst du hier.

Sonntag: Zwetschgencreme

Sonntag: Zwetschgencreme

Für alle Naschkatzen und diejenigen, die es noch werden wollen: Hier kommt das ultimative Dessert - Zwetschgencreme mit Zimtrahm. Damit ist alles gesagt. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Wir wünschen dir nächste Woche viel Spass beim Ausprobieren und Geniessen dieser feinen Rezepte.

