Die Magie der Adventszeit ist etwas ganz Besonderes. Und Adventszeit ist auch Apérozeit. Mit unseren Rezepten sorgen wir nächste Woche für etwas Weihnachtszauber in deiner Küche! Die Woche starten wir am Montag mit einer feinen Frischkäse-Gemüse-Tarte. Am Dienstag haben wir ein Rezept für einen Apéro-Fingerfood, das die ganze Familie lieben wird: Parmesan-Chips mit Rosmarin. Und weil Apéro immer geht, gibts am Mittwoch ein Butter-Board mit Früchten. Festlich wirds am Donnerstag mit einem Weihnachts-Zupfbrot und am Freitag wartet ein Apéro-Krank mit Käse und Rohschinken auf deine Gäste. Am Samstag haben wir eine originelle Vorspeise, die schnell und einfach zubereitet ist: Kaki-Carpaccio mit Burrata. Was wäre die Adventszeit ohne Kuchen? Schokoladenkuchen mit Zimtfrosting backen wir am Sonntag.

Montag: Frischkäse-Gemüse-Tarte

Tartes aus Blätterteig mit einem Belag aus Sesam, Frischkäse wie etwa Boursin, halbgetrockneten Tomaten und Zwiebeln sind ein attraktives Apéro-Gebäck. Hier gehts zum Rezept.

Dienstag: Parmesan-Chips mit Rosmarin

Selbst gemachte Käse-Chips sind ein schnell und einfach zubereitetes Apéro-Fingerfood. Dafür wird geriebener Parmesan mit Rosmarin und Gewürzen im Ofen gebacken. Das Rezept findest du hier.

Mittwoch: Butter-Board mit Früchten

Das Butter-Board ist das moderne Apéro-Plättli. Hier kommen auf Nussbutter Physalis, Nüsse, Himbeerperlen, Microgreens, Honig und geräucherte Chiliflocken. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Donnerstag: Weihnachts-Zupfbrot

Das mit Mozzarella gefüllte Zupfbrot schmeckt zu jeder Jahreszeit. Aber ganz besonders natürlich jetzt in der Adventszeit. Hier gehts zum Rezept.

Freitag: Apéro-Kranz mit Käse und Rohschinken

Dekorativer Apéro-Kranz: Rosmarinzweige dienen als Spiesse, auf die Käse, Rohschinken, Cherrytomaten, Mini-Artischocken und Tarallini gesteckt werden. Dieses Rezept findest du bei Migusto.

Samstag: Kaki-Carpaccio mit Burrata

Schnell und einfach ist die elegante Vorspeise zubereitet: Auf Scheiben von Persimon-Kaki kommen Frühlingszwiebeln und Peperoncini, dazu Burrata. Wie du dieses feine Kaki-Carpaccio zubereitest, erfährst du hier.

Sonntag: Schokoladenkuchen mit Zimtfrosting

Aus Teig mit Kakaopulver lässt sich einfach ein feiner Schokoladenkuchen machen. Darauf kommt ein mit Zimt bestreutes Frosting aus Butter und Frischkäse. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Wir wünschen dir nächste Woche viel Spass beim Ausprobieren und Geniessen dieser feinen Rezepte.

