Eine raffinierte Alternative zum Käseklassiker

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Migusto

1/8 Montag: Kartoffeltätschli mit Weisskohl und Speck Foto: Migusto

Bei dir landen immer nur dieselben drei Gerichte auf dem Teller? Zeit, dies zu ändern! Lass dich nächste Woche von unserem Wochenplaner inspirieren und verwöhne dich und deine Liebsten mit folgenden kulinarischen Leckerbissen. Am Montag starten wir mit feinen Kartoffeltätschli mit Weisskohl und Speck. Am Dienstag gibts eine währschafte Nudelsuppe mit Rauchwürsten und am Mittwoch wird die ganze Familie Freude haben an Hot-Cheese-Sandwiches. Einen herzhaften Znacht gibts am Donnerstag mit einem Saucisson-Gratin und am Freitag steht Peperonirisotto auf dem Menüplan. Am Samstag gibts mit Walliser Tomatenfondue eine feine Alternative zum klassischen Fondue und am Sonntag dürfen sich Nachkatzen auf Kokosmakronen freuen.

Montag: Kartoffeltätschli mit Weisskohl und Speck

Als Hauptgericht oder als Fingerfood schmecken die mit Panko panierten Kartoffeltätschli nach japanischer Art mit Eiern, Speck, Weisskohl und Wasabi. Hier gehts zum Rezept.

Dienstag: Nudelsuppe mit Rauchwürsten

Eine Suppe mit kleinen Eierteigwaren, Karotten, Frühlingszwiebeln und Erbsen wird mit Würstchen zu einem schmackhaften Gericht für die ganze Familie. Das Rezept findest du hier.

Mittwoch: Hot-Cheese-Sandwich

In der Pfanne geröstete Sandwiches mit geschmolzenem Käse sind eine schnell und einfach zubereitete kleine Mahlzeit. Und sie schmecken wunderbar. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Die Migusto-App ist da Kochwissen, genau dann wenn du es brauchst: Die Migusto-App liefert dir Inspiration für den Kochalltag und begleitet dich Schritt für Schritt durch die über 8000 Rezepte. Vom Alltags-Gericht für Kochprofis bis zum Weekend-Gebäck für Anfänger, ist sie deine neue ständige Begleiterin in der Küche – und zwar ohne Bildschirmsperre. Kochwissen, genau dann wenn du es brauchst: Die Migusto-App liefert dir Inspiration für den Kochalltag und begleitet dich Schritt für Schritt durch die über 8000 Rezepte. Vom Alltags-Gericht für Kochprofis bis zum Weekend-Gebäck für Anfänger, ist sie deine neue ständige Begleiterin in der Küche – und zwar ohne Bildschirmsperre. Jetzt downloaden

Donnerstag: Saucisson-Gratin

Stücke von einem würzigen Saucisson werden mit Süsskartoffeln, Wirz und Rahm gratiniert. Diesen feinen Gratin mögen nicht nur eingefleischte Wurstliebhaber. Hier gehts zum Rezept.

Freitag: Peperonirisotto

Im Ofen geröstete und dann pürierte Peperoni geben diesem delikaten Risotto nicht nur einen feinen Geschmack, sondern auch eine hübsche rote Farbe. Dieses Rezept findest du bei Migusto.

Samstag: Walliser Tomatenfondue

Eine schmackhafte Alternative zum klassischen Fondue ist diese Version mit Käse, Rotwein und passierten Tomaten, die auf kleine Kartoffeln gegossen wird. Wie du dieses feine Tomatenfondue zubereitest, erfährst du hier.

Sonntag: Klassische Kokosmakronen

Aussen knusprig, innen saftig weich – klassische Kokosmakronen sind einfach zu backen. Und: Am zweiten Tag schmecken sie fast noch besser als am ersten. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Wir wünschen dir nächste Woche viel Spass beim Ausprobieren und Geniessen dieser feinen Rezepte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos